«Томь» не знает, сможет ли выступить в РПЛ в случае повышения в классе

Источник: РИА "Новости"

После 22 туров «Томь» занимает первое место в турнирной таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее в интервью газете «Коммерсант» президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у лиги скоро возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и претендуют на выход в элитный дивизион чемпионата России.

«Пока не могу ответить, будем ли мы готовы играть в премьер-лиге, — сказала Смирнова. — Очень много факторов, которые влияют на это. Это не только спортивные результаты. Перед нами задача уверенно выступить в ФНЛ, попасть как минимум в десятку сильнейших».

«Томь» испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 млн рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

«Долги у всех разные, кто только что пришел, у тех небольшие долги, а кто с прошлого сезона — больше. Мы работаем над этим, наблюдается положительная динамика. И администрация области помогает нам, работает над этим вопросом, и мы стараемся на своем уровне изыскивать средства», — сообщила Смирнова.