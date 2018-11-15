«Томь» не знает, сможет ли выступить в РПЛ в случае повышения в классе
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство томского футбольного клуба «Томь» пока не знает, сможет ли команда выступить в Российской
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство томского футбольного клуба «Томь» пока не знает, сможет ли команда выступить в Российской
После 22 туров «Томь» занимает первое место в турнирной таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее в интервью газете «Коммерсант» президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у лиги скоро возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и претендуют на выход в элитный дивизион чемпионата России.
«Пока не могу ответить, будем ли мы готовы играть в
«Томь» испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 млн рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.
«Долги у всех разные, кто только что пришел, у тех небольшие долги, а кто с прошлого сезона — больше. Мы работаем над этим, наблюдается положительная динамика. И администрация области помогает нам, работает над этим вопросом, и мы стараемся на своем уровне изыскивать средства», — сообщила Смирнова.
Следующий матч ФНЛ футболисты «Томи» проведут 18 ноября в Волгограде с местным «Ротором».