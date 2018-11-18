«Факел» победил «Авангард» в дерби Черноземья в рамках ФНЛ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл курский «Авангард» в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл курский «Авангард» в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела». Голы у победителей забили Михаил Афанасьев (10-я минута), Сандро Цвейба (12) и Игорь Лебеденко (34). В составе «Авангарда» отличились Андрей Батютин (32) и Аслан Дашаев (38). На 78-й минуте с поля был удален игрок гостей Ильнур Альшин.
В другом матче калининградская «Балтика» дома победила «Чертаново» — 2:0.