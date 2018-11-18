«Факел» победил «Авангард» в дерби Черноземья в рамках ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела». Голы у победителей забили Михаил Афанасьев (10-я минута), Сандро Цвейба (12) и Игорь Лебеденко (34). В составе «Авангарда» отличились Андрей Батютин (32) и Аслан Дашаев (38). На 78-й минуте с поля был удален игрок гостей Ильнур Альшин.