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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Факел» победил «Авангард» в дерби Черноземья в рамках ФНЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл курский «Авангард» в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела». Голы у победителей забили Михаил Афанасьев (10-я минута), Сандро Цвейба (12) и Игорь Лебеденко (34). В составе «Авангарда» отличились Андрей Батютин (32) и Аслан Дашаев (38). На 78-й минуте с поля был удален игрок гостей Ильнур Альшин.

В другом матче калининградская «Балтика» дома победила «Чертаново» — 2:0.

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