ФК «Балтика» погасит долги по зарплате перед игроками к следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что задолженности клуба по зарплате футболистам составляли менее четырех месяцев.

«Практически полностью погашены долги за август, осталась их маленькая часть. К концу этой недели — в начале следующей мы надеемся погасить долги по зарплатам за сентябрь и октябрь. Есть задолженности по премиальным, но они гаситься по плану будут чуть позже», — сказал Лепсая.

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В середине октября сообщалось, что «Балтика» планировала к этому времени закрыть вопрос с налоговыми выплатами.

Из-за этого СК возбуждал уголовное дело против гендиректора в связи с неисполнением обязанностей налогового агента. «Налоги клуб полностью выплатил», — подчеркнул гендиректор.