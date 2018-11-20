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16:40 (мск), источник: ТАСС

ФК «Балтика» погасит долги по зарплате перед игроками к следующей неделе

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Балтика» планирует погасить долги перед игроками по заработной плате за сентябрь и октябрь к началу следующей недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградского клуба Теймураз Лепсая.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что задолженности клуба по зарплате футболистам составляли менее четырех месяцев.

«Практически полностью погашены долги за август, осталась их маленькая часть. К концу этой недели — в начале следующей мы надеемся погасить долги по зарплатам за сентябрь и октябрь. Есть задолженности по премиальным, но они гаситься по плану будут чуть позже», — сказал Лепсая.

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В середине октября сообщалось, что «Балтика» планировала к этому времени закрыть вопрос с налоговыми выплатами.

Из-за этого СК возбуждал уголовное дело против гендиректора в связи с неисполнением обязанностей налогового агента. «Налоги клуб полностью выплатил», — подчеркнул гендиректор.

В чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги «Балтика» набрала 25 очков в 23 матчах и занимает 16-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

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