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21:50 (мск), источник: ТАСС

Калининградская область выделила клубу ФНЛ «Балтика» дополнительные 167 млн руб

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Калининградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» в ближайшее время дополнительно получит из бюджета области 167 млн рублей. Об этом в беседе с ТАСС сказал губернатор региона Антон Алиханов.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 24, 24.11.2018, 17:00
Сочи
-Балтика-

Во вторник генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая сообщил, что клуб еще не выплатил футболистам зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из-за этого могут пойти на бойкот игр.

«Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях», — сказал глава региона.

В чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги «Балтика» набрала 25 очков в 23 матчах и занимает 16-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

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