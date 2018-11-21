Калининградская область выделила клубу ФНЛ «Балтика» дополнительные 167 млн руб

Источник: РИА "Новости"

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 24, 24.11.2018, 17:00 Сочи - Балтика -

Во вторник генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая сообщил, что клуб еще не выплатил футболистам зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из-за этого могут пойти на бойкот игр.

«Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях», — сказал глава региона.