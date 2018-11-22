Янтарный комбинат выделит ФК «Балтика» в 2019 году 170 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

О заключении спонсорского договора между комбинатом и калининградским клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика сообщалось в августе этого года.

«Договор был подписан в августе, все транши, которые мы по этому договору перечисляли, мы перечисляли <…> в опережение того графика, который был заложен в договоре. Уже на сегодняшний день мы заплатили 71 млн рублей, осталось [выплатить] порядка 20 млн до конца года. На следующий год — 170 млн», — сказал Зацепин.

Во вторник генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая сообщил, что клуб еще не выплатил футболистам зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из-за этого могут бойкотировать игры.

Губернатор области Антон Алиханов в среду сообщил ТАСС, что все финансовые проблемы клуба уже решены. Клубу из областного бюджета выделены дополнительные 167 млн рублей, которые позволяют ему полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Средства должны поступить клубу в ближайшие дни.