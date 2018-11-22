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18:01 (мск), источник: ТАСС

«Балтика» полностью погасила долги перед футболистами

МОСКВА, 22 ноября. /Корр ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба «Балтика» погасило задолженности перед футболистами в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградского клуба Теймураз Лепсая.

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Источник: РИА "Новости"

«Все задолженности перед футболистами погашены в полном объеме. Хотелось бы поблагодарить АО “Калининградский янтарный комбинат”, правительство области и лично губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который не бросил клуб в трудную минуту», — сказал Лепсая.

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Сочи
-Балтика-

«Что касается внешних структур, то в ближайшее время мы начнем выплату задолженностей по остальным направлениям. Сегодня мы погасили долги перед людьми, на следующей неделе начнем гасить долги, которые у нас имеются перед поставщиками», — добавил он.

Во вторник Лепсая сообщил, что клуб еще не выплатил футболистам зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из- за этого могут бойкотировать игры.

Губернатор области в среду сказал ТАСС, что все финансовые проблемы клуба уже решены. Клубу из областного бюджета были выделены дополнительные 167 млн рублей, которые позволяют ему полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам.

В чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги «Балтика» набрала 25 очков в 23 матчах и занимает 16-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

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