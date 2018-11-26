Игорь Ефремов переизбран президентом Футбольной национальной лиги

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на очередном заседании общего собрания ФНЛ. Отмечается, что досрочные выборы главы организации были проведены в связи с обращением ряда клубов лиги.

«Выборы прошли в соответствии с уставом ФНЛ и избирательным регламентом Российского футбольного союза в присутствии представителей последнего — советника президента РФС по правовым вопросам Дениса Рогачева и главы ДСИ РФС Александра Егорова», — говорится в сообщении.