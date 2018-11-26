Игорь Ефремов переизбран президентом Футбольной национальной лиги
ТАСС, 26 ноября. Игорь Ефремов единогласно переизбран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 26 ноября. Игорь Ефремов единогласно переизбран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает
Такое решение было принято на очередном заседании общего собрания ФНЛ. Отмечается, что досрочные выборы главы организации были проведены в связи с обращением ряда клубов лиги.
«Выборы прошли в соответствии с уставом ФНЛ и избирательным регламентом Российского футбольного союза в присутствии представителей последнего — советника президента РФС по правовым вопросам Дениса Рогачева и главы ДСИ РФС Александра Егорова», — говорится в сообщении.
Ефремов переизбран президентом ФНЛ со сроком полномочий четыре года.