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19:22 (мск), источник: ТАСС

Игорь Ефремов переизбран президентом Футбольной национальной лиги

ТАСС, 26 ноября. Игорь Ефремов единогласно переизбран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на очередном заседании общего собрания ФНЛ. Отмечается, что досрочные выборы главы организации были проведены в связи с обращением ряда клубов лиги.

«Выборы прошли в соответствии с уставом ФНЛ и избирательным регламентом Российского футбольного союза в присутствии представителей последнего — советника президента РФС по правовым вопросам Дениса Рогачева и главы ДСИ РФС Александра Егорова», — говорится в сообщении.

Ефремов переизбран президентом ФНЛ со сроком полномочий четыре года.

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