Алиханов: «Балтика» в ближайшее время не сможет выйти в премьер-лигу

Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что задача играть хорошо, она всегда стоит. Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно, потому что для этого нужен, как минимум, миллиард рублей. <…> Поэтому клуб, наверное, пока, в ближайшие несколько лет будет продолжать играть в ФНЛ», — сказал Алиханов, отметив, что регион не может финансировать клуб в таких объемах и пока у команды нет спонсоров, готовых выделять ей такие деньги.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 25, 3.03.2019, 0:00 Балтика - Авангард К -

Алиханов признал, что в течение года региону не удалось найти инвесторов, готовых вложиться в «Балтику» в тех объемах, на которые были надежды. Областным властям пришлось закрывать долги, которые остались с предыдущего сезона. Перед руководством клуба поставлена задача принять ряд кадровых решений, перестроить систему заработных плат и «может быть несколько умерить объем средств, которые мы тратим на футбол», чтобы не копить долги, добавил он.

Губернатор выразил надежду, что решения, которые будут приняты руководством клуба, позволят «сделать акцент на калининградских футболистах» при формировании команды. «На молодежный футбол в следующем году пойдет порядка 45 млн рублей, там существенное увеличение по сравнению с предыдущими годами, которое, я надеюсь, позволит нам как раз начать закладывать этот фундамент и ориентироваться в основном на своих воспитанников и отчасти, может быть, даже и зарабатывать в дальнейшем на трансфере», — пояснил он.