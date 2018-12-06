СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате
На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице ФНЛ.
На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице ФНЛ.
Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду.
«Я не помню период, когда
Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", — заявил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.