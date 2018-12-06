СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате

Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду.

«Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из «Мордовии». Это частая история. Проблемы не только у «Мордовии» — у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в «Анжи». Сейчас сильно сократилось финансирование.