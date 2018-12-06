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22:10 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице ФНЛ.

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Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду.

«Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из «Мордовии». Это частая история. Проблемы не только у «Мордовии» — у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в «Анжи». Сейчас сильно сократилось финансирование.

Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", — заявил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

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