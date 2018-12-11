Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шальке-04
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» — «Рубин»: травма Ротенберга и гол Чорлуки
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
13:10 (мск), источник: Onedivision.ru

«Авангард» остался без президента

Президент «Авангарда» Николай Волокитин принял решение покинуть клуб по собственному желанию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На посту президента Волокитин проработал более шести лет. В сезоне 2016\17 при нем команда заняла первое место в зоне ПФЛ «Центр» завоевала путевку в ФНЛ, а в прошлом сезоне стала финалистом Кубка России. В текущем первенстве «Авангард» находится на 3 месте в зоне стыковых матчах.

Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Таблица переходов ФНЛ
Чемпионат России по футболу взял паузу
Фуркад жестко провалился в Поклюке. Вернется в топ или нет?
Дзюба досрочно ушел в отпуск из-за рецидива травмы
«Спартак» и трансферы: ключевые фигуры
Солари перед игрой с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу
Молодежная сборная РФ узнала соперников по отбору Евро-2021
Луис Адриано опроверг информацию о переходе в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь