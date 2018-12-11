«Авангард» остался без президента

На посту президента Волокитин проработал более шести лет. В сезоне 2016\17 при нем команда заняла первое место в зоне ПФЛ «Центр» завоевала путевку в ФНЛ, а в прошлом сезоне стала финалистом Кубка России. В текущем первенстве «Авангард» находится на 3 месте в зоне стыковых матчах.