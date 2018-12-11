«Авангард» остался без президента
Президент «Авангарда» Николай Волокитин принял решение покинуть клуб по собственному желанию.
Президент «Авангарда» Николай Волокитин принял решение покинуть клуб по собственному желанию.
На посту президента Волокитин проработал более шести лет. В сезоне 2016\17 при нем команда заняла первое место в зоне ПФЛ «Центр» завоевала путевку в ФНЛ, а в прошлом сезоне стала финалистом Кубка России. В текущем первенстве «Авангард» находится на 3 месте в зоне стыковых матчах.