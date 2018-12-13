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20:20 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Калининградской области рассказал о затратах на построенный к ЧМ-2018 стадион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» о футбольном стадионе «Калининград», который принимал матчи чемпионата мира 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"

Глава области рассказал о количестве болельщиков, которые могут посетить арену, и о том, во сколько обходится ее содержание.

«Если говорить про сам стадион, то, конечно, для Калининграда он вполне подходящий — самый маленький из вновь построенных, 35 тысяч зрителей. Работа по его окупаемости будет тяжелой. В первую очередь, для нас это, конечно, база футбольного клуба “Балтика”. К сожалению, клуб в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует, но мы для себя определенные уроки из этого сделали: мы должны отойти от странного бизнеса с трансфертами, агентами и так далее. И мы сейчас полностью перестраиваем подход: делаем акцент на свою школу, вкладываем в это ресурс, в том числе и бюджетный. Но мы любим наш клуб, это наш символ», — подчеркнул политик.

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Также он отметил, что теперь будет возможна продажа пива на стадионе.

«У нас есть разработанный бизнес-план — оптимистический и реалистический варианты, — который мы уже отправили в Министерство спорта, ждем сейчас согласования. Ежегодные расходы будут порядка 300 млн руб. Но, по поручению президента (он проводил на нашем стадионе Совет, где обсуждали вопросы наследия чемпионата) нам федеральное правительство несколько лет будет субсидировать 95% этих расходов. Плюс есть ряд поручений, касающиеся принятию законов, в том числе по пиву. Мы видели, что во время чемпионата пиво продавалось на стадионах, и в принципе все было в рамках приличий, если правильно организована работу, — поделился информацией Алиханов.

Стадион «Калининград» расположен на острове Октябрьском в Калининграде.

Напомним, что «Балтика», выступающая в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имела долги перед футболистами по зарплате.

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