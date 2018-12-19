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12:43 (мск), источник: ТАСС

Ледяхов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Балтика»

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствие с условиями, которые предусмотрены трудовыми договорим, наш клуб в одностороннем порядке расторг контракты с главным тренером команды Игорем Ледяховым и тренером Олегом Василенко, — говорится в сообщении. — “Балтика” благодарит Игоря Ледяхова и Олега Василенко за работу и желает им успешного продолжения тренерской карьеры».

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Ледяхов возглавил команду в сентябре 2018 года. Под его руководством «Балтика» провела в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Олимп — Кубке России 13 матчей, в которых победила четыре раза, дважды сыграла вничью и проиграла семь раз. Он работал главным тренером дубля «Спартака» (2008−2009), и. о. главного тренера «Спартака» (2008), помощником главного тренера «Спартака» (2008−2009, 2011−2013), главным тренером «Ротора» (2013) и главным тренером «Ахмата» (2018).

«Балтика» после 24 туров занимает 16-е место в Олимп — ФНЛ, набрав 25 очков и находясь в зоне вылета. Из Кубка России клуб вылетел в 1/16 финала после поражения от московского «Локомотива» (2:3).

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