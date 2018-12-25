Защитник «Ростова» расторг арендное соглашение с «Балтикой»
Защитник Константин Плиев достиг согласия по расторжению договора аренды с «Балтикой» и вернется в расположение «Ростова», сообщает официальный сайт калининградской команды.
Защитник Константин Плиев достиг согласия по расторжению договора аренды с «Балтикой» и вернется в расположение «Ростова», сообщает официальный сайт калининградской команды.
В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21 матче за «Балтику».
— Благодарим Константина за игру и желаем успешного продолжения карьеры! — написала «Балтика» на своем сайте.