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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Ростова» расторг арендное соглашение с «Балтикой»

Защитник Константин Плиев достиг согласия по расторжению договора аренды с «Балтикой» и вернется в расположение «Ростова», сообщает официальный сайт калининградской команды.

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В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21 матче за «Балтику».

— Благодарим Константина за игру и желаем успешного продолжения карьеры! — написала «Балтика» на своем сайте.

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