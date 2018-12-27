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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Проведение сборов «Авангарда» перед весенней частью ФНЛ под вопросом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Курский «Авангард» может отказаться от участия в Кубке ФНЛ, на сегодняшний день также под угрозой срыва находится проведение сборов команды перед весенней частью первенства ФНЛ, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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«После того, как 11-го декабря Николай Волокитин покинул пост президента клуба, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт заверил, что “Авангард” не останется без поддержки. Однако на данный момент ни одно из обещаний, которые местные власти дали в том числе президенту ФНЛ Игорю Ефремову, не выполнено», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что с проблемами может столкнуться и детская академия «Авангарда», в которой занимаются 600 человек.

Курский «Авангард» после осенней части чемпионата ФНЛ занимает третье место в турнирной таблице и является одним из претендентов на выход в Российскую премьер-лигу. В прошлом сезоне команда играла в финале Кубка России.

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