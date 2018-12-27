Проведение сборов «Авангарда» перед весенней частью ФНЛ под вопросом

«После того, как 11-го декабря Николай Волокитин покинул пост президента клуба, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт заверил, что “Авангард” не останется без поддержки. Однако на данный момент ни одно из обещаний, которые местные власти дали в том числе президенту ФНЛ Игорю Ефремову, не выполнено», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что с проблемами может столкнуться и детская академия «Авангарда», в которой занимаются 600 человек.