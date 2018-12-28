Директор «Чертанова»: Глушенков и Умяров уже сейчас готовы играть в основе «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Зарплата Умярова — 17 тысяч рублей

— Четвертое место после первой части сезона — фантастика?

— Конечно, план перевыполнили. Мы — дебютанты ФНЛ, и наши желания достаточно скромны. Несмотря на то, что находимся достаточно высоко, задача прежняя — удержаться в лиге. Прекрасно понимаем, что оставшиеся 13 матчей станут очень тяжелыми: предстоят выезды в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Сочи, где команда — один из претендентов на высокие места. Шапкозакидательских настроений у нас нет. Результат первого круга превзошел ожидания — «Чертаново» прыгнуло выше головы.

— Один из главных факторов успеха в первом дивизионе — финансовая стабильность. Как у вас с этим?

— Пока мы не просим бюджетных денег: все необходимые средства для участия в ФНЛ получены нами за счет привлечения спонсоров и рекламодателей — это порядка 20 миллионов рублей. Продажа полузащитников Глушенкова и Умярова в «Спартак» принесла еще порядка 37,5 миллионов рублей. Примерный бюджет на сезон — 92 миллиона. Сейчас находимся в поиске еще 40 миллионов. Они у нас есть, но пока на бумаге. В любом случае, наше финансирование стабильно. Тот скромный бюджет, который у нас есть, подтвержден. Никаких сомнений в этом нет. Единственное — считаем, что игроки заслуживают более высоких зарплат. Но ребята готовы выступать за «Чертаново», понимая, что создают задел для своего будущего.

— А какой у вас средний уровень зарплат? Как он соотносится с окладами в других клубах лиги?

— Точных данных по соперникам у меня нет, а в «Чертаново» это от 17 до 100 тысяч рублей в месяц — максимальные оклады у пяти футболистов. А очень многие зарабатывают по 17 тысяч, в том числе — один из лучших опорных полузащитников первой части ФНЛ Умяров, тот самый, который перешел в «Спартак». Наиль играл в основе и получал 17,5 тысяч рублей. В целом же средний уровень зарплат у нас — 40−60 тысяч рублей. Не сомневаюсь, что это намного меньше, чем в любом другом клубе в ФНЛ.

— Премиальные помимо окладов есть?

— Да — 30 тысяч рублей за победу. У нас есть возможность их выплачивать, потому что эти средства заложены в бюджет на сезон.

— Как вы удерживаете игроков, ведь с финансовой точки зрения для «Чертанова» это сложно?

— Самое главное, что никого не приглашаем — играют свои воспитанники. У нас не такая большая расходная часть бюджета на футболистов. Москомспорт хорошо финансирует академию, она работает на приличном уровне. Ребята понимают, что сейчас выходят на поле за небольшие деньги, но могут проявить себя в ФНЛ — и тогда им поступят предложения на большие деньги. Мы перед командой честны: если на кого-то возникает спрос, то сразу об этом говорим. И дальше люди принимают решение — оставаться в «Чертаново» или уйти.

Вот двое ушли в «Спартак» — возможно, Умяров и Глушенков в душе переживают по этому поводу. Их переходы — в какой-то степени вынужденная мера. Хочу сказать красно-белым спасибо — руководство клуба заплатило нам еще до того, как контракты обоих хавбеков вступили в силу. Хотя это рискованно — ребята ведь могли получить травмы в составе «Чертанова». Но нам требовались средства, чтобы закрыть финансовый год.

— Верна ли наша информация, что атакующий полузащитник Зиньковский может зимой оказаться в «Крыльях Советов»?

— Такие разговоры есть, но договоренностей пока нет. Антон сам, честно говоря, сильно сомневается. Был еще один вариант по нему с клубом из ближнего зарубежья, участником еврокубков. Но и там до конкретики не дошло. Думаю, что если Зиньковский доиграет сезон в «Чертаново», у него появятся предложения получше. Если забьет еще несколько мячей — сейчас на его счету 11 — то может стать лучшим бомбардиром ФНЛ, это достижение на всю жизнь.

Не исключено, что вернем наших спартаковцев в аренду.

— Если возвращаться к Умярову и Глушенкову — как, на ваш взгляд, у них сложится в «Спартаке»?

— Переживаю, возьмут ли их красно-белые на первый зимний сбор. Потому что оказаться в «Спартаке-2», как мне кажется, им не очень интересно. Очень надеюсь, что главный тренер Олег Кононов оценит уровень хавбеков по достоинству. Потенциально это топ-футболисты. Глушенков в последнее время прибавил в том, что касается работы в обороне, а в атаке он очень креативен, бьет с обеих ног. Умяров готовый игрок даже для тех команд РПЛ, которые борются за чемпионство и еврокубки.

— У Умярова есть дополнительный козырь — не то, чтобы у «Спартака» не закрыта позиция чистого опорника, но на нее не так много претендентов. Согласны?

— Конечно. Мне будет очень интересно посмотреть на конкуренцию Наиля с нашим же воспитанником Артемом Тимофеевым. У «Спартака» все равно большой выбор в центре поля. Уверен, что вне зависимости от того какое Кононов примет решение — взять ребят на первый сбор или пока оставить в «Спартаке-2», Умяров докажет, что он должен быть в обойме первой команды. Ну и, конечно, Глушенков как творческий исполнитель, который не боится идти в обыгрыш — таких в российском чемпионате мало.

— Внесите ясность: какая у Глушенкова основная позиция?

— В школе выходил и слева, и справа в полузащите. В ФНЛ мы очень часто играем, как «Барселона» до прихода Суареса — не то, чтобы в двух нападающих, но с одним из них в оттяжке. Так вот Глушенков — «десятка», не центрфорвард, а чуть глубже под ним. В целом это универсальный игрок атаки. Сейчас тенденция такова, что на острие должен выходить большой, высокий футболист. У нас такой в команде один — Цыпченко. Но мы часто действуем без него, за счет наших «мелких» ребят — они у нас испанского стиля, невысокие, но креативные.

— Если Умяров и Глушенков не заиграют в «Спартаке», воспользуйтесь ли знаменитым рецептом Евгения Гинера и вернете их назад в аренду?

— Если «Спартак» пойдет нам на встречу в этом вопросе, то, конечно, будем разговаривать. Потому что, на мой взгляд, им лучше играть за «Чертаново», чем за «Спартак-2» — там тоже есть достойные ребята и не хотелось бы, чтобы наши футболисты занимали места воспитанников красно-белых. Наша цель — готовить материал для РПЛ. Если по каким-то причинам Глушенков и Умяров не подойдут первой команде, хотелось бы их вернуть.

Но несмотря на то, что оба нам очень пригодились бы, искренне хочу, чтобы у них в «Спартаке» все сложилось. Это и для них станет шагом вперед, и для нас — от их удачного выступления зависят финансовые вопросы, которые могли бы повлиять на благополучие нашего клуба.

— «Чертаново» полагаются бонусы за достижения футболистов в составе «Спартака»?

— Да, конечно. Это очень важно. Повторю, что благодарен «Спартаку» за то, что по достоинству оценил наших воспитанников. Теперь очень хочется, чтобы такое же мнение сложилось у главного тренера.

— Вариант с автоматической обратной арендой в контракте не прописан?

— Нет.

— Со «Спартаком» у «Чертанова» сложились наиболее близкие отношения?

— У нас нет никаких договоров. Так получается, что именно «Спартак» интересуется нашими футболистами. Но хорошо общаемся и с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым, и с «Локомотивом», и с ЦСКА. Вот только с моим любимым «Динамо» за все это время пока не было контактов по нашим выпускникам. Появятся предложения от других клубов, будем и с ними разговаривать.

— Зиньковский выступал в «Зените». Еще к кому-то из ваших игроков у питерцев возникал интерес?

— Сейчас в «Зените-2» есть воспитанники «Чертанова» — Николай Прудников и Илья Камышев. Не знаю, что будет с командой, пока она идет последней. Мне бы не хотелось, чтобы питерцы вылетали из ФНЛ. Радимов — хороший специалист, мне очень понравилось, как он выступал после нашего матча на пресс-конференции.

У «Зенита» в свое время имелось право выкупа Зиньковского, но что-то не сложилось. Правильно тот же Радимов сказал, что возможно как раз то, что у Антона не срослось, дало ему добиться такого прогресса, как сейчас, после возращения в «Чертаново».

Русский «Атлетик» Бильбао

— Неужели при формировании состава на сезон не возникало соблазна взять кого-то со стороны?

— У нас четкая позиция. «Чертаново» выступает в профессиональных соревнованиях, как Государственное общеобразовательное учреждение. В связи с этим есть свои права и обязанности. И мы принципиально не берем никого из других клубов, особенно легионеров. Хотим, чтобы родители, выбирая академию знали — в «Чертаново» есть уверенность, что у ребенка больше шансов сделать первые шаги в профессиональном футболе именно у нас. Поэтому играем только своими воспитанниками.

— Каков средний возраст команды?

— В среднем по заявке меньше 19 лет. Но те, кто чаще выходят на поле, постарше — где-то 21 год.

— Не боятся ли те, кому за 20, пересидеть в «Чертаново»? Есть ли какой-то водораздел, после которого человеку нужно думать и искать варианты?

— Может, кто-то и боится пересидеть, но предложений, как мне ни удивительно, нет. А раз их нет, значит, играем в «Чертаново». Будем доказывать здесь, что наши футболисты сильнее, чем условные молодые легионеры. Например, не сомневаюсь, что центральный защитник 1996 года рождения Александр Солдатенков лучше ряда футболистов, которые сейчас есть в некоторых командах РПЛ.

— Вы сказали, что даже когда спрос появляется, люди сомневаются, переходить ли. Почему — ведь это шанс?

— Потому, что видят, что происходит с их ровесниками, когда те уходят в какие-то клубы. Очень мало доверяют молодым. Был момент, когда вообще не доверяли. Но сейчас тенденция, к счастью, меняется. Не знаю, что будет в «Спартаке» при Кононове, но в последнее время там стали выходить Игнатов, Рассказов, Ломовицкий, Максименко, есть юные в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве». Отдельная история это «Краснодар». «Чертаново» и «Краснодар» это наверное лучшее, что сейчас есть в российском футболе, если говорить о его развитии.

— Вы говорите о малом спросе, и это вас удивляет. А как часто вы видите на матчах «Чертаново» представителей селекционных служб клубов РПЛ, скаутов?

— Постоянно приходят — и не один-два человека. Но пока отдачи от этого маловато. Возможно, появится в будущем. Кстати, когда в Европе рассказываешь, что у нас клуб, в котором играют только свои воспитанники, все открывают глаза: как так?

— Наверное, только в Бильбао не удивляются.

— Я не разговаривал с представителями этого города. Но читал статьи европейских аналитиков о нашем футболе, где про «Чертаново» написано «русский “Атлетик” Бильбао». Правда, там все-таки немного шире смотрят на вещи: можешь быть, например, бразильцем по паспорту, но у тебя бабушка или дедушка когда-то жили в Басконии, поэтому имеешь право выступать за «Атлетик». У нас же более узкоспециализированная история — играют только те, кто прошел обучение в Академии. Поэтому все и удивляются.

— За «Чертаново» закрепилось приятное вашему уху определение «команда с района». Каков процент ребят, родившихся именно там, сейчас в первой команде?

— Это не все, конечно. Наша легенда Саша Котов, который отыграл все сезоны и носил капитанскую повязку, прошел обучение в школе с первого до последнего года. Так сложилось, что теперь он уже тренирует — в 28 лет. Сейчас капитан Саша Солдатенков, о нем уже упоминал. Я его тренировал еще до того, как стал директором. Есть Егор Кондаков, у него сейчас травма, но один из основных футболистов, Дима Редькович, основной центральный защитник. Один из вратарей — москвич.

Если брать одиннадцать основных, то получается трое — чертановцы с 7 лет. Вообще у нас в школе очень много ребят, занимается — два отделения, у нас такой футбольный бум был в академии, дети шли и шли. В 2013 году шесть наших ребят стали чемпионами Европы в составе сборной России под руководством Дмитрия Хомухи — и начался поток желающих записаться в школу. Даже не знали, что делать, а потом открыли отделение «Чертаново-2». Оно выступает на одну лигу ниже в первенстве Москвы. Там играют исключительно москвичи — нет ребят, которые живут в интернате. Когда сам работал тренером, на набор приходило двадцать человек, а сейчас — по четыреста. Это, в основном, связано с результатами, которые показываем, и, возможно, с нашей политикой. Потому что, на мой взгляд, система, что создана в «Чертаново», доказала, что именно способно двигать российский футбол вперед. Если везде примут такой подход, то придем к тому, что у нас станет появляться все больше молодых талантливых футболистов, которые смогут заменить легионеров.

Футболу нужно меньше денег!

— Вы не раз выражали мысль, которая многим придется не по душе: нужно не увеличивать финансирование футбола, а сокращать — и это даст толчок развитию. Не боитесь, что за такие слова вас предадут анафеме большинство руководителей клубов РПЛ и ФНЛ?

— Нет. Высказываю то, что думаю. К счастью, у нас это не запрещено. Много причин, по которым так считаю. Одна из них — большинство игроков не заслуживают настолько больших денег, которые им платят. От того, что произойдет сокращение бюджетов клубов, футболисты хуже играть не будут. Скорее наоборот.

— Вы РПЛ имеете в виду?

— Да. Дело не в том, какой у людей паспорт — российский паспорт или нет. Они получают огромные зарплаты не из-за того, есть у них гражданство РФ или нет. Просто чем больше денег вращается в футболе, тем больше возникает околофутбольных моментов. Вот какие у людей могут быть стимулы расти? Если они знают, что в европейском клубе станут получать больше, то будут туда стремиться. А у нас никто особо на Запад не рвется — там не платят столько, сколько в России. Это касается и легионеров, приезжающих к нам. Многие из них с ума уже сходят от тех финансовых условий, что им дают в нашей стране. И главное, что мне не нравится — эти деньги могли бы для начала пойти на развитие детско-юношеского футбола, инфраструктуры в каждом регионе.

Плюс считаю неверным бюджетное финансирование. Оно не дает возможность даже тем людям, у которых есть средства, конкурировать с государством. Если в клубах будет меньше бюджетных денег, то там начнут думать, как подпускать к основе молодых, коммерческие структуры станет проще вовлечь в процесс создания команд.

— То есть вы фактически не за сокращение финансирования футбола, а за некое перераспределение потоков в нем?

— Конечно. Бюджетные деньги нужно направлять, в первую очередь, на развитие детско-юношеского футбола в регионах. Сдвиги есть, но если проанализировать сколько денег потрачено за двадцать пять лет на профессиональные клубы, на покупку легионеров, то понимаешь, что на эти суммы можно было классную инфраструктуру выстроить по всей стране, включая Дальний Восток, Урал, Сибирь, манежи, где можно заниматься круглогодично. У нас большая страна и все смеются, мол, не можем одиннадцать футболистов для сборной набрать. Да мы не знаем весь свой потенциал!

Не знаю, как пройдут выборы нового президента РФС, но не боюсь открыто сказать, что если бы у меня было право голоса, я бы, конечно, голосовал за Алаева. Конечно, кто победит, тот наиболее достойный. Но даже если выиграет не Алаев, не опасаюсь, что школу «Чертаново» кто-то обидит.

Выйдем в РПЛ — найдем где играть

— Вы говорите, что бюджет «Чертанова» — порядка 92 миллионов рублей. А если помечтать и представить, что вы попадаете в РПЛ — там расходы серьезно увеличатся. Что делать? Где брать деньги?

— У меня ответный вопрос: а что значит, бюджет увеличивается кратно? На какие строчки в бюджете нужно увеличение? Зарплаты убираем за скобки, потому что у наших ребят есть действующие контракты. Да, они достойны большего, но даже если мы не повысим жалованье, думаю, они не откажутся сыграть хотя бы один сезон в РПЛ чтобы все на них посмотрели. Возьмем выезды. Их в РПЛ меньше, чем в ФНЛ, потому что команд не так много, плюс из них четыре московские.

— Неужели все так радужно?

— Главная проблема при выходе из РПЛ — стадион. На него нужны деньги, но насколько понимаю, в премьер-лиге есть приличные поступления клубам от телеправ — больше миллиона евро. Эти деньги должны окупить, условно говоря, если не «Лужники», так «Арену Химки» точно. Если вдруг произойдет чудо и выйдем в РПЛ, верю в то, что правительство Москвы поддержит нашу историю. Но поверьте, до выхода в РПЛ нам также далеко как до луны. Мы реалисты.

— РПЛ в сезоне-2019/20 хочет внести следующее положение в регламент: если команда поднимается из ФНЛ, и ее стадион не отвечает всем требованиям, то нужно будет принимать соперников на стадионах ЧМ-2018. Правильно понимаю, что у вас только два варианта — «Лужники» или «Открытие Арена»?

— Если правительство Москвы не заинтересуется вариантом с «Лужниками», то не сомневаюсь, что «Спартак» с радостью пустит нас на свою арену, несмотря на то, что директор «Чертаново» — бывший фанат московского «Динамо». (смеется) Думаю, что болельщики красно-белых с удовольствием побывают на наших матчах, когда их любимый клуб будет играть на выезде. Полагаю, вы понимаете, что это шутка.

— Сколько стоит аренда «Лужников» и «Открытие Арены» на одну встречу?

— Очень дорого. В «Лужниках» точно не знаю, но думаю, что это 20 миллионов рублей. Спартаковский стадион тоже недешевый. Та же «Арена Химки» стоит намного меньше. Не думаю, что это большая загвоздка. Найдем, где играть.

— Какую еще проблему видите?

— Вижу один минус в нынешней системе «осень-весна». Командам, которые повышаются в классе нужно за очень короткий промежуток времени выполнить все свои лицензионные и инфраструктурные обязанности. Нужно проходить лицензирование заранее, тогда, когда ты ещё не знаешь, вышла команда в более высокую лигу или нет. При этом, за лицензирование нужно платить деньги, которые потом не возвращают. Если была бы другая система, существовало бы 3−4 месяца, чтобы спокойно подготовиться.

— Что с вашим стадионом? На какой стадии реконструкция?

— На трибунах осталось, условно говоря, четыре кресла поставить. К тому же по критериям безопасности необходимо несколько камер установить и еще света добавить. Надеюсь, все это будет сделано и останется тогда только одна проблема.

— Интересно узнать какая.

— Наш главный тренер Игорь Осинькин, считает, что поле условно на четыре метра уже, чем надо. У нас команда быстрая, играет флангами и на его взгляд, этот фактор может наш футбол ухудшить или дать больше шанса соперникам. Я к этому отношусь спокойнее, но опять же для нас мнение футболистов и тренеров закон. Это касается не только главной команды, но и всей академии. У нас есть такая фраза: «От уборщицы до директора — это обслуживающий персонал для воспитанников и их тренеров». Когда подготовим стадион, еще раз подойду к Осинькину и скажу: «Игорь Витальевич, пусть у нас будут полные трибуны. Ничего страшного, что две или три комбинации за матч сыграем не так, как вы хотели, потому что у нас local team — это козырь, который добавляет красок нашей красивой истории».

— Какая будет вместимость?

— Около двух тысяч. По регламенту ФНЛ нужно три, но иногда делают исключения. Думаю, что, если все исполним, то лига пойдет нам навстречу, потому что играем в интересах зрителей. Понятно, что в любом случае, эти две тысячи в 350-тысячном районе станут приходить на матчи.

— Расскажите про Сергея Пиняева, которого считают суперталантом. Действительно ли он так хорош, что его называют одним из лучших в Европе среди ребят 2004 года рождения?

— Он из Саратова. Папа — футбольный тренер, мама — мастер спорта по легкой атлетике. К нам Сергей пришел в 2015 году из «Локомотива». Там уже в интернате — и что-то произошло. То ли за билеты какие-то ни не заплатили, чтобы из Саратова в Москву вернуться, то ли по футбольным критериям не подошел.

Мы его с коллегами посмотрели и тоже сомневались, не увидели сразу чего-то такого. Но тренер команды 2004 года рождения Дмитрий Кузнецов убедил нас взять Сергея. Через полтора года случилось так, что он быстрее побежал, стал техничнее, креативнее. С ним уже работал Михаил Сергеевич Буренков — заслуженный тренер России, который лет 15 трудился в «Спартаке». С ним Пиняевым также работал Роман Скулкин — тренер по легкой атлетике. Пиняев ему благодарен, часто его упоминает.

Понятно, что если бы дело было только в этом тренере, то можно было любого научить быстро бегать. У Пиняева есть определенные задатки. Он раскрылся, стал забивать, всех обыгрывать и феноменальный дриблинг демонстрировать. В одном сезоне больше 40 мячей забил, и, по-моему, установил рекорд первенства Москвы за всю историю.

— Как его приметили зарубежные клубы?

— Как-то поехали в Испанию на очень престижный турнир. Там собрались 32 команды со всего мира — «Реал», «Атлетико» «Ювентус», «Челси». Топы, одним словом. Мы заняли первое место. Сережа забил девять мячей в ворота почти всех соперников. На соревнования приехал селекционер «Манчестер Юнайтед», который передал информацию в клуб, оттуда позвонили скауту, отвечающему за Восточную Европу. Тот побывал у нас в школе и сказал, что есть интерес к Пиняеву, спросил, не могли бы мы его отправить на десять дней в Манчестер на стажировку. Мы всегда открыты и с радостью с Сережой съездили туда весной. Он и там проявил себя с самой лучшей стороны.

— В академии «МЮ»?

— Да, много интересных моментов получилось. Сережа на первой тренировке вышел в квадрат и стало понятно, что местные ребята его признали. Видимо, знали, что приедет, потому что подошли к нему и сказали: «Знаем, что ты быстрый. Не хочешь пробежать с нашим самым скоростным парнем от бровки до бровки?». Сережа поначалу стеснялся, отказывался, но в итоге англичане настояли на своем. В итоге Пиняев «привез» оппоненту 20 метров — и все аплодировали. Первый контрольный матч прошел против клуба «Берри», который базируется недалеко от академии «МЮ». Пиняев забил в той встрече 5 мячей, «МЮ» победил. После матча тренеры обеих команд признали, что если бы Пиняев играл за «Бери», то это «Юнайтед» уступил бы 0:5. В общем, Сергей произвел фурор в Англии. Сейчас Пиняев получил новое приглашение, вновь поедет в Манчестер 20 января. Меня тоже пригласили, хотят что-то новое сказать. Что ж, послушаем.

— Как может развиваться интерес со стороны «МЮ» в юридическом плане, ведь Сергею всего 14 лет?

— До 18-ти — никак. Клубы могут только следить за ним и приглашать на такие просмотры. За Пиняевым сейчас наблюдают многие большие команды, почти вся Европа о нем знает. Недавно я посещал международный турнир в Испании, где выступали сборные 2004 года рождения — Сережа там сделал дубль против хозяев, еще больше людей о нем узнали.

Все ждут, что получится из Пиняева годам к 17-ти. Думаю, если он в том возрасте продолжит выступать на таком же уровне, то появятся более конкретные предложения. Но мы прекрасно понимаем — да, такого таланта в российском футболе еще не видел никто из тех специалистов, которых я знаю, но Пиняеву только 14 лет. Что будет в 17 — никто не ведает, поэтому надо пока быть скромнее в оценках. У нас в академии идут жаркие споры о том, что делать: оставить все как есть, давать Пиняеву периодически играть за команду на год старше, или говорить родителям, чтобы те срочно уезжали жить в Испанию или Англию вместе с сыном, чтобы тот смог уже сейчас оказаться в Европе.

В общем, Пиняев пока, может быть, иногда станет играть за команду нашей академии 2003 года рождения. Он уже выступал за соответствующую сборную России на мемориале Иванова, забил в одном из матчей 3 мяча. Да, может, не самым сильным соперникам, но зато проявил себя против ребят на год старше.

— С кем из российских футболистов современности можно сравнить Пиняева?

— Очень многие проводят аналогию с Андреем Аршавиным. И по стилю, и по степени одаренности.

— Вам будет обидно, если парень, развив свои качества, уедет в Европу при первой же возможности, а за «Чертаново» так и не сыграет?

— Абсолютно нет. Для нас самое главное — карьеры футболистов. Если Пиняев в 17 лет уедет в какой-нибудь ведущий европейский клуб, я обеими руками «за», думаю, наши тренеры и коллеги только поприветствуют такую реакцию. Для нашей академии ведь это станет огромным шагом в плане того же пиара. Считаю, что если есть шанс оказаться в Европе, нужно обязательно пытаться его использовать. Это ведь в интересах сборной России, в том числе.

— Какую цель преследует «МЮ», приглашая Пиняева на стажировки? Клуб просто следит за прогрессом парня?

— «Манчестер» избрал такую позицию. То есть, наше нынешнее сотрудничество состоит в том, что Сережа будет периодически туда приезжать, за ним там станут наблюдать, обследовать, в общем, вести. У нас нет никаких обязательств перед «МЮ», мы открыты для всех клубов, и в Манчестере знают об этом, они просто спокойно наблюдают за Пиняевым. Никаких разговоров о будущем, о возможной покупке пока нет.

Пусть легионеров покупают только частные клубы

— Вы являетесь сторонником лимита. Каким он должен быть в РПЛ и низших лигах? В заявке или на поле?

— На мой взгляд, идеально — три легионера на поле. При этом, к ним должен быть применен критерий качества, например, они должны представлять одну из топ-10 стран рейтинга ФИФА. Необязательно именно так, просто как вариант. И, самое главное, чтобы иностранцев нельзя было покупать на бюджетные деньги.

— То есть, легионеров, по-вашему, могут приобретать только частные клубы?

— Да. Я даже больше скажу, частному клубу можно было бы позволить делать так, как он считает нужным. У нас сейчас тренеры основной команды вернулись со стажировки в «Фиорентине», они рассказали: зашел разговор, что Италия впервые не вышла на чемпионат мира. Для итальянцев это проблема, у них нет того же лимита и они понимают, что своих в серии А все меньше и меньше. Мне кажется, если российских футболистов просто станет больше, это пойдет в плюс — я думаю об интересах национальной сборной. Считаю, что выпускнику академии клуба нельзя сходу конкурировать с опытным легионером. К тому же, по моему мнению, во взрослом футболе нет честной конкуренции. На детских соревнованиях она есть, но как только появляются легионеры и большие деньги, то конкуренция убывает.

— Вы имеете в виду, что, например, приобретенный за большие деньги иностранец, как бы он ни выглядел, должен выходить на поле, чтобы оправдать потраченные на него средства?

— Да. И оправдать людей, которые его привели в клуб.

— Что пожелаете на Новый год «Чертанову» и всему нашему футболу?

— Футболу — чтобы был выбран достойный президент РФС. «Чертанову» — выхода в премьер-лигу.

Национальной сборной — яркой игры и хорошего результата.