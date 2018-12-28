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15:27 (мск), источник: ТАСС

Дасаев покинул пост тренера вратарей футбольного клуба «Спартак-2» по состоянию здоровья

ТАСС, 28 декабря. Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей футбольного клуба «Спартак-2» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Дасаев продолжит работать в системе клуба консультантом тренеров вратарей команд Академии имени Федора Черенкова, дубля и «Спартака-2».

«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь еще в юности оба колена оперировали, и многие удивлялись, что я потом провел карьеру практически без травм. Но возраст уже дает о себе знать: в последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься», — сказал Дасаев.

В «Спартаке» Дасаев работает с 2013 года. До этого он занимался подготовкой голкиперов в московском «Торпедо», сборной России и испанской «Севилье». В качестве футболиста становился серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым медалистом Олимпийских игр в составе сборной СССР, со «Спартаком» он дважды выигрывал чемпионат СССР, однажды став лучшим футболистом страны и шесть раз получив награду вратарю года.

«Спартак-2» занимает девятое место в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), набрав 35 очков в 24 играх.

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