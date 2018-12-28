Дасаев покинул пост тренера вратарей футбольного клуба «Спартак-2» по состоянию здоровья

«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь еще в юности оба колена оперировали, и многие удивлялись, что я потом провел карьеру практически без травм. Но возраст уже дает о себе знать: в последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься», — сказал Дасаев.