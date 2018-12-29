Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
СПАЛ
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Томь» договорилась с «Газпром Нефтью» о продолжении финансирования клуба

ПАО «Газпром Нефть» продолжит финансирование «Томи», сообщает пресс-служба команды со ссылкой на президента «Томи» и губернатора Томской области Сергея Жвачкина на странице «ВКонтакте».

Наверх

Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом «Томи».

Ранее появилась информация, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении длительного периода. Также томский клуб не отдал футболистам премиальные за прошлый сезон. Отмечается, что игроки уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате.

Томь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Такой победы от Брагина не ждал никто. Россия шокировала Чехию
Рейтинг НХЛ: Овечкин проиграл волосатому рыжему чудовищу
Шумахер начал ходить? Что известно о пятилетней борьбе Михаэля
Загитова показала, как работает над четверным прыжком (видео)
Главные задачи на футбольную зиму. «Зенит»
Канадцы огорчили Бобровского. Один из них гонится за Овечкиным
Коваленко: На Россию особый настрой, нас будут удалять за все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь