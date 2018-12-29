«Томь» договорилась с «Газпром Нефтью» о продолжении финансирования клуба

Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом «Томи».

Ранее появилась информация, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении длительного периода. Также томский клуб не отдал футболистам премиальные за прошлый сезон. Отмечается, что игроки уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате.