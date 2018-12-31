Евгений Макеев покинул «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Макеев перешел в «Сочи» в конце августа из «Ростова».

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Всего он провел в составе клуба 7 матчей в ФНЛ, последний раз появившись на поле в конце октября.

Макеев наиболее известен по выступлениям за московский «Спартак», в системе которого он пробыл с 2007 по 2017 год.

Вместе с «красно-белыми» защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В активе Макеева 3 игры за сборную России.