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01:27 (мск), источник: Р-Спорт

Евгений Макеев покинул «Сочи»

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Защитник Евгений Макеев ушел из футбольного клуба «Сочи», выступающего в ФНЛ, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Макеев перешел в «Сочи» в конце августа из «Ростова».

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Всего он провел в составе клуба 7 матчей в ФНЛ, последний раз появившись на поле в конце октября.

Макеев наиболее известен по выступлениям за московский «Спартак», в системе которого он пробыл с 2007 по 2017 год.

Вместе с «красно-белыми» защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В активе Макеева 3 игры за сборную России.

Помимо 29-летнего Макеева «Сочи» покинул нападающий Анзор Саная.

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