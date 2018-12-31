Евгений Макеев покинул «Сочи»
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Защитник Евгений Макеев ушел из футбольного клуба «Сочи», выступающего в ФНЛ, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Защитник Евгений Макеев ушел из футбольного клуба «Сочи», выступающего в ФНЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Макеев перешел в «Сочи» в конце августа из «Ростова».
Всего он провел в составе клуба 7 матчей в ФНЛ, последний раз появившись на поле в конце октября.
Макеев наиболее известен по выступлениям за московский «Спартак», в системе которого он пробыл с 2007 по 2017 год.
Вместе с «красно-белыми» защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В активе Макеева 3 игры за сборную России.
Помимо 29-летнего Макеева «Сочи» покинул нападающий Анзор Саная.