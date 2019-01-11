Евгений Калешин официально назначен главным тренером «Балтики»
40-летний специалист ранее работал главным тренером в краснодарском ФК «Урожай».
40-летний специалист ранее работал главным тренером в краснодарском ФК «Урожай».
Главным тренером калининградской «Балтики» стал Евгений Калешин. Информацию о его назначении клуб распространил в пятницу, 11 января.
Как отмечается в сообщении, контракт со специалистом заключен до окончания сезона-2018/2019 с возможностью пролонгации.
Напомним, ранее генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев называл кандидатуру Калешина основной.
40-летний Евгений Калешин начал тренерскую карьеру в 2015 году в футбольном клубе «Кубань». С июля по декабрь 2018 года занимал пост наставника ФК «Урожай» (Краснодар).