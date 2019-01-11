Три футболиста выиграли у «Тюмени» судебный процесс, длившийся четыре года

Источник: РИА "Новости"

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В 2014 году «Тюмень» завоевала путёвку в Футбольную национальную лигу. Несмотря на успех, некоторые из футболистов тюменского клуба не получили премии за выход в ФНЛ, хотя это было прописано в бонусном регламенте клуба.

Игроки обратились с жалобой в комитет по статусу игроков РФС, который обязал «Тюмень» выплатить им премии. Но клуб не стал выполнять решение РФС, а вместо этого обратился в суд Тюменской области. В суде «Тюмени» удалось добиться признания недействительным положения о премировании. На основании этого вердикта суда РФС пересмотрел своё решение по «Тюмени», признав, что клуб ничего не должен футболистам.

В итоге им пришлось обратиться в CAS, который и удовлетворил их жалобы.