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23:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Три футболиста выиграли у «Тюмени» судебный процесс, длившийся четыре года

Спортивный Арбитражный суд Лозанны (CAS) обязал «Тюмень» выплатить трём игрокам премии за достижение спортивного результата. Об этом сообщает сайт спортивного юриста Ивана Быковского.

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Источник: РИА "Новости"
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В 2014 году «Тюмень» завоевала путёвку в Футбольную национальную лигу. Несмотря на успех, некоторые из футболистов тюменского клуба не получили премии за выход в ФНЛ, хотя это было прописано в бонусном регламенте клуба.

Игроки обратились с жалобой в комитет по статусу игроков РФС, который обязал «Тюмень» выплатить им премии. Но клуб не стал выполнять решение РФС, а вместо этого обратился в суд Тюменской области. В суде «Тюмени» удалось добиться признания недействительным положения о премировании. На основании этого вердикта суда РФС пересмотрел своё решение по «Тюмени», признав, что клуб ничего не должен футболистам.

В итоге им пришлось обратиться в CAS, который и удовлетворил их жалобы.

В общей сложности тяжба игроков с «Тюменью» длилась около четырёх лет.

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