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10:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2

Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2"Владислав Радимов Владислав Радимов в интервью «СЭ» сообщил, что бывший нападающий питерцев Андрей Аршавин, завершивший карьеру. будет тренироваться в команде.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, игроки получат бесценный опыт.

— Из «Зенита-2» кто-то готов ворваться в основу?

— Два или три игрока поедут с командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году «Зенит-2» резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.

— То есть?

— В свободное от работы время он будет тренироваться с «Зенитом-2». Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: «Приду с удовольствием!» Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт.

— «Зенит-2» занимает последнее место в ФНЛ, у команды всего 8 очков. Как оцениваете шансы выбраться из зоны вылета?

— Пока идут титры — кино не закончилось. Так что биться будем до последнего. Это я вам обещаю. (Александр Кружков).

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