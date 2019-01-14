Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2

По его словам, игроки получат бесценный опыт.
— Из «Зенита-2»
— Два или три игрока поедут с командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году «Зенит-2» резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.
— То есть?
— В свободное от работы время он будет тренироваться с «Зенитом-2». Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: «Приду с удовольствием!» Аршавин ведь может не только объяснить
— «Зенит-2» занимает последнее место в ФНЛ, у команды всего 8 очков. Как оцениваете шансы выбраться из зоны вылета?
— Пока идут титры — кино не закончилось. Так что биться будем до последнего. Это я вам обещаю. (Александр Кружков).