Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2

Источник: РИА "Новости"

По его словам, игроки получат бесценный опыт.

— Из «Зенита-2» кто-то готов ворваться в основу?

— Два или три игрока поедут с командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году «Зенит-2» резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.

— То есть?

— В свободное от работы время он будет тренироваться с «Зенитом-2». Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: «Приду с удовольствием!» Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт.

— «Зенит-2» занимает последнее место в ФНЛ, у команды всего 8 очков. Как оцениваете шансы выбраться из зоны вылета?