ФК «Кубань» погасит долги перед кредиторами за счет имущества

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб «Кубань»). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство. Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО «Профсервис-Краснодар», ООО «Спортлэнд-Тур», ООО «Ростовская УК», Яшук Данила Сергеевич, ООО «Авиапартнер», ООО «Фрахтавия», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», АО «Успенский сахарник», ИФНС № 4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ «Кубань Кредит», администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

«Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена. В реестре кредиторов числится более 50, общая сумма составляет больше 1 миллиарда рублей», — сказал ТАСС Слушкин, уточнив, что в судах в этом году продолжатся слушания нескольких десятков апелляционных жалоб.

Ранее СМИ Краснодарского края писали, что бывший голкипер «Кубани» Евгений Помазан заявил требования к клубу о выплате 3,3 млн рублей задолженности. Конкурсный управляющий клуба добавил ТАСС, что в его распоряжении нет документа о подобных требованиях.