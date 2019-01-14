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12:28 (мск), источник: ТАСС

ФК «Кубань» погасит долги перед кредиторами за счет имущества

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Кубань», признанный судом банкротом, будет гасить долги перед кредиторами в том числе за счет реализации имущества. В реестре требований заявлена сумма, превышающая миллиард рублей, сообщил ТАСС в понедельник конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин.

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Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб «Кубань»). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство. Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО «Профсервис-Краснодар», ООО «Спортлэнд-Тур», ООО «Ростовская УК», Яшук Данила Сергеевич, ООО «Авиапартнер», ООО «Фрахтавия», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», АО «Успенский сахарник», ИФНС № 4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ «Кубань Кредит», администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

«Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена. В реестре кредиторов числится более 50, общая сумма составляет больше 1 миллиарда рублей», — сказал ТАСС Слушкин, уточнив, что в судах в этом году продолжатся слушания нескольких десятков апелляционных жалоб.

Ранее СМИ Краснодарского края писали, что бывший голкипер «Кубани» Евгений Помазан заявил требования к клубу о выплате 3,3 млн рублей задолженности. Конкурсный управляющий клуба добавил ТАСС, что в его распоряжении нет документа о подобных требованиях.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб «Кубань» не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил последний сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем.

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