Финалист Кубка России по футболу может прекратить свое существование

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что футболисты отказались выходить из отпуска. Вопрос подготовки к весенней части сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до сих пор висит в воздухе.

Основной причиной происходящего являются задолженности клуба по зарплате перед игроками Футболистам не платят премиальные за матчи с прошлого сезона. Общая сумма долго составляет более 100 млн рублей.

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт отметил, что в прошлом году клуб получил 177 млн рублей из регионального бюджета.

«У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 млн рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 млн рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили», — сказал функционер.

Старовойт также рассказал о наличии у «Авангарда» инвестора.