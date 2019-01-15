Власти Нижегородской области сделают стадион «Нижний Новгород» местом семейного досуга

Источник: РИА "Новости"

По его словам, приоритетной составляющей при подготовке бизнес-плана арены стали интересы футбольного клуба «Нижний Новгород» и создание условий для высокой посещаемости матчей команды. «Второй задачей станет формирование образа арены как места семейного досуга и отдыха. Хочется, чтобы нижегородцы ходили на футбол целыми семьями. Привлечение горожан и гостей города будет проводиться за счет многофункционального использования стадиона и прилегающей территории», — добавил Никитин.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Кроме того, как пояснил губернатор, планируется, что в июне текущего года стадион перейдет из федеральной собственности в собственность Нижегородской области. Ожидается, что управлять ареной будет некоммерческая организация «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». В соответствии с концепцией наследия чемпионата мира по футболу 2018 предполагается поддержка операционной деятельности стадиона за счет средств федерального бюджета. «В 2019 году она составит 100%, в 2020—2023 годах — 95%. Остаток потребности в финансировании эксплуатационных расходов будет выделен из регионального бюджета», — заключил Никитин.