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15:34 (мск), источник: ТАСС

Власти Нижегородской области сделают стадион «Нижний Новгород» местом семейного досуга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Стадион «Нижний Новгород» станет местом для семейного досуга, а также отдыха для жителей и гостей города. Об этом сообщил во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя утверждение бизнес-плана операционной деятельности объекта.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, приоритетной составляющей при подготовке бизнес-плана арены стали интересы футбольного клуба «Нижний Новгород» и создание условий для высокой посещаемости матчей команды. «Второй задачей станет формирование образа арены как места семейного досуга и отдыха. Хочется, чтобы нижегородцы ходили на футбол целыми семьями. Привлечение горожан и гостей города будет проводиться за счет многофункционального использования стадиона и прилегающей территории», — добавил Никитин.

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Кроме того, как пояснил губернатор, планируется, что в июне текущего года стадион перейдет из федеральной собственности в собственность Нижегородской области. Ожидается, что управлять ареной будет некоммерческая организация «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». В соответствии с концепцией наследия чемпионата мира по футболу 2018 предполагается поддержка операционной деятельности стадиона за счет средств федерального бюджета. «В 2019 году она составит 100%, в 2020—2023 годах — 95%. Остаток потребности в финансировании эксплуатационных расходов будет выделен из регионального бюджета», — заключил Никитин.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 году. В текущем сезоне игры футбольного клуба «Нижний Новгород» на новом стадионе не раз попадали в лидеры по посещаемости. Больше всего зрителей присутствовало на игре с курским «Авангардом» 26 августа 2018 года — за матчем с трибун наблюдали свыше 31 тыс. человек.

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