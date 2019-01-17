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15:34 (мск), источник: "Российская газета"

«Ротор» назначил нового главного тренера

Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен 49-летний Игорь Меньщиков, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Источник: "Российская газета"

Меньщиков родился в Сургуте. Окончил Волгоградскую академию физической культуры и спорта. Начинал карьеру игрока в «Роторе», в составе которого стал серебряным призером чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Начал тренировать тоже в Волгограде.

С 2013 по 2018 год возглавлял ижевский «Зенит», а в прошлом июне принял молодежную команду «Ротор-2».

В первенстве ФНЛ волгоградский коллектив занимает 15-е место, отстоя от зоны вылета на три очка. За последние полтора года, что команда выступает во втором по силе дивизионе российского футбола, Меньщиков стал уже четвертым наставником. До него в клубе работали Валерий Есипов, Сергей Павлов и Роберт Евдокимов. После отставки последнего исполнял обязанности главного тренера бывший защитник «Ротора» Павел Могилевский.

В зимнюю паузу Волгоград также покинул тренер вратарей молодежной команды Андрей Никитин, устроившийся в калининградскую «Балтику». Но тренерский штаб пополнил Андрей Бочков.

Команда находится на сборах в Кисловодске. Есть перемены и в составе футболистов. Уже не выйдут в майках «Ротора» основные игроки обороны Исмаил Эдиев, Роман Бугаев и Максим Карпов, а также двое форвардов: Андрей Мязин и Исламнур Абдулавов.

Есть и первые новобранцы. 29-летний нападающий Анзор Саная перешел из «Сочи». А 34-летний защитник Илья Ионов вернулся в клуб после выступления в «Сызрани-2003». Наверняка в команде появятся и другие новички.

В Кисловодск вместе с игроками основного состава поехали пять игроков дубля: вратарь Владислав Прытков, полузащитники Евгений Чабанов и Сергей Михайлов, защитник Илья Насонкин и нападающий Дмитрий Лаврищев. Кроме того, на просмотр прибыл игрок обороны Александр Кацалапов.

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