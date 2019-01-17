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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Портнягин перешёл в «Балтику» на правах аренды

Нападающий московского «Локомотива» Игорь Портнягин продолжит карьеру в «Балтике».

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Источник: РИА "Новости"

30-летний футболист будет выступать под 11-м номером в клубе из Футбольной национальной лиги на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт калиниградцев.

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Портнягин перешёл в «Локомотив» из казанского «Рубина» в 2016 году. В последних сезонах он выступал на правах аренды за «Урал» и «Химки». Ранее форвард также играл за «Спартак-Нальчик», «Томь», «Нефтехимик», «Крылья Советов» и «Рубин-2». В активе Игоря один матч за сборную России, который он провёл в 2015 году.

В первой половине этого сезона ФНЛ Портнягин принял участие в 12 матчах (семь — в основном составе) за «Химки», в которых отметился двумя забитыми мячами.

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