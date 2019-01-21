Курский «Авангард», испытывающий финансовые трудности, начал сбор в Турции

Источник: РИА "Новости"

Ранее капитан «Авангарда» Михаил Багаев сообщил РИА Новости, что команда, возможно, не поедет на сбор в Турцию из-за долгов по зарплате перед игроками, которые составляют четыре месяца. В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с футболистами, чтобы обсудить вопросы финансирования клуба.

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Он заверил, что объем финансирования клуба из бюджета Курской области сохранится на прежнем уровне, подчеркнув, что «задачи по закрытию курского “Авангарда” не стоит».

«Очень рад увидеть снова всех ребят нашей дружной команды. Честно говоря, скучал без них. Вижу на лицах игроков положительные эмоции. Начали тяжелую работу. По движению было видно, что ребята дома готовились по плану, который мы им дали вместе с тренером по физической подготовке. Первое занятие носило “втягивающий” характер, будем добавлять интенсивности, движения. Важно вывести команду на хороший уровень готовности к старту весенней части первенства», — сказал главный тренер команды Игорь Беляев.