Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
8КАМАЗы в пустынях Дакара
14:22 (мск), источник: Р-Спорт

Курский «Авангард», испытывающий финансовые трудности, начал сбор в Турции

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболисты курского «Авангарда», который испытывает финансовые проблемы, приступили к работе на сборе в турецком Белеке, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее капитан «Авангарда» Михаил Багаев сообщил РИА Новости, что команда, возможно, не поедет на сбор в Турцию из-за долгов по зарплате перед игроками, которые составляют четыре месяца. В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с футболистами, чтобы обсудить вопросы финансирования клуба.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Он заверил, что объем финансирования клуба из бюджета Курской области сохранится на прежнем уровне, подчеркнув, что «задачи по закрытию курского “Авангарда” не стоит».

«Очень рад увидеть снова всех ребят нашей дружной команды. Честно говоря, скучал без них. Вижу на лицах игроков положительные эмоции. Начали тяжелую работу. По движению было видно, что ребята дома готовились по плану, который мы им дали вместе с тренером по физической подготовке. Первое занятие носило “втягивающий” характер, будем добавлять интенсивности, движения. Важно вывести команду на хороший уровень готовности к старту весенней части первенства», — сказал главный тренер команды Игорь Беляев.

«Авангард» на данный момент занимает третье место в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и претендует на повышение в классе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует ЧЕ
«Сибирь» рванет к плей-офф. Превью недели КХЛ
Овечкин: Пришло время собраться и поговорить
Эмери заявил, что в «Арсенале» продолжают рассчитывать на Озила
В крушении автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек
«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь