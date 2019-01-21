Источник: Губернатор Приморского края Кожемяко обещал поддержку «Лучу»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в декабре источник РИА Новости сообщил, что руководство «Луча » не выплачивает заработную плату игрокам команды. Из-за этого футболисты зимой могут покинуть клуб бесплатно. Также клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ-2019, который пройдет с 8 по 21 февраля на Кипре.

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Также РИА Новости стало известно, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей, и есть вероятность, что «Луч» объявят банкротом.

«Помощники спонсора ФК “Луч” из команды “Аква Ресурсы” в субботу летали в РФС, чтобы узнать, как обанкротить клуб и летом заявить новую команду в ПФЛ. Таким образом, они пытаются избежать выплат задолженностей клуба “Луч” и нарушить новый закон от 19 декабря, по которому клуб, лишившись профессионального статуса, отстраняется от соревнований на четыре года», — сказал собеседник РИА Новости.

«В то же время руководители делают вид, что команда вовсю тренируется, готовясь к весенней части чемпионата, когда большая часть команды отсутствует на тренировках. Иногородние футболисты ждут решения губернатора, который в свою очередь на встрече с футболистами обещал поддержку», — добавил он.

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«Луч» после 24-х туров ФНЛ идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.