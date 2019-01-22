Долги ФК «Луч» перед футболистами составляют около 400 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Ранее владивостокский портал VL.ru сообщил о том, что «Луч» может сняться с турнира Олимп — Футбольной национальной лиги и прекратить свое существование из-за долгов.

«Допущенные прежним руководством в период с 2012 по 2017 год финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам. Общий объем текущей задолженности составляет 384 млн рублей. Помимо этого, прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей. Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел», — сообщили в пресс-службе.

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Также было отмечено, что данная ситуация фактически лишает возможности использовать денежные средства на развитие футбольного клуба и реконструкцию спортивной инфраструктуры. Спасти же клуб могут администрация Приморского края и ОАО «Терминал Астафьева», которые с ноября 2017 года ведут работу по выводу «Луча» из кризиса. Общий объем инвестиций со стороны компании составил более 300 млн рублей.

В пресс-службе сообщили, что совместно с администрацией края проводятся регулярные консультации и выбор вариантов урегулирования ситуации. «Первоочередная задача, которая стоит перед руководством клуба — урегулирование вопросов взыскания задолженности со стороны кредиторов (ВГУЭС, компания «Гейминг-групп» и другие). Проводятся регулярные консультации с Российским футбольным союзом, чтобы предотвратить фактическую ликвидацию клуба, по итогам консультаций, в РФС будет представлен план финансового оздоровления ФК «Луч», — говорится в сообщении.