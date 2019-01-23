«Газпром нефть» пересмотрит размер финансирования ФК «Томь», если появится еще спонсор

Ранее губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин сообщил ТАСС, что «Томь» получит в 2019 году от «Газпром нефти», единственного спонсора клуба, около 400 миллионов рублей. На эти средства клуб погасит долги и сможет стабилизировать финансовую ситуацию. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с еще одним спонсором. Если будет получено соответствующее финансирование, руководство клуба рассмотрит вопрос о выходе премьер-лигу.

«Мы являемся спонсором “Томи” с 2012 года. У нас пока есть договоренность, согласована сумма, размер помощи стабилен из года в год. Пока не планируем ни снижать, ни увеличивать размер этой помощи, но если появится новый спонсор, то вернемся к обсуждению этого вопроса», — сказал Дюков.