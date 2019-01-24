Футболисты «Луча» обратились в РФС из-за неопределенной ситуации в клубе

«В связи с неопределенной ситуацией, сложившейся в футбольном клубе “Луч”, мы, игроки клуба, вынуждены обратиться за разъяснениями и за помощью в Российский футбольный союз. ФК “Луч” закончил осеннюю часть чемпионата ФНЛ на 10-м месте, отстав от лидирующей четвёрки всего на три очка. В начале декабря 2018 года состоялась встреча игроков команды с и.о. губернатора Приморского края Кожемяко О. Н., который заверил, что профессиональный футбольный клуб “Луч” будет сохранён. В начале 2019 года ситуация с клубом резко изменилась. Отменены сборы игроков, в средствах массовой информации сообщается о возможном снятии клуба с первенства, о попытках банкротства клуба. Из общедоступной информации известно, что финансовые трудности имеются почти во всех клубах первого дивизиона. Они были и у ФК “Луч”. К сожалению, Приморскому краю в последнее время не везло из-за частой смены губернаторов. Предыдущий губернатор привел новое руководство в ФК “Луч”, которое, наобещав золотые горы в прямом и переносном смысле, умудрилось за год увеличить задолженность клуба (по словам президента ФНЛ Ефремова И. В.) до 400 млн. рублей, и это при том, что из краевого бюджета деньги поступают своевременно и в полном объёме. Однако, в результате “эффективного менеджмента” возникли проблемы с бюджетным финансированием. Теперь это же руководство клуба предпринимает какие-то комбинации, связанные с ликвидацией клуба и воссозданием нового. Эта информация вовсю уже обсуждается в интернете. Но очевидно, что за этими действиями теперешнего руководства клуба скрывается какой-то другой интерес, далёкий от желания сохранить клуб. Поэтому всё делается кулуарно, скрытно, без информирования общественности, болельщиков, тренеров и игроков клуба. Давно уже известно, что футбол на Дальнем Востоке — это не просто спорт. Проблемы, существующие в России, на Дальнем Востоке выражены гораздо острее. Поэтому не зря в последнее время Президент России В. В. Путин уделяет так много внимания развитию Дальнего Востока, и особенно Приморья. Примером могут служить грандиозные стройки, проведение международных саммитов и форумов. Перенос столицы из Хабаровска во Владивосток, последние выборы губернатора показали, какое значение придаётся Приморскому краю. Поэтому футбол на Дальнем Востоке является частью политики государства по вовлечению молодёжи в активный образ жизни, отвлечению от пьянства, наркомании, преступности. Это часть демографической и миграционной политики государства. И вот, вопреки всему этому, руководство клуба строит какие-то схемы по закрытию клуба. Ведь после этого в течение четырёх лет Приморье не сможет иметь профессионального футбольного клуба высокого уровня. И это в то время, когда в России после чемпионата мира как никогда вырос интерес к футболу. Нельзя отбирать футбол у Приморья. Надо убрать случайных людей от футбола. Мы, игроки футбольного клуба “Луч”, просим вмешаться в сложившуюся ситуацию и дать возможность ФК “Луч” достойно продолжить игровой сезон. Футбольный клуб “Луч”, который в прошлом году отметил 60-летний юбилей, должен быть сохранён для Приморья, для Дальнего Востока».