Футболисты «Луча» обратились в профсоюз из-за задержки по зарплате

Ранее ТАСС сообщал о задолженности клуба в размере 400 млн рублей за период с 2012 по 2017 год.

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В среду президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов выразил опасения, что «Луч» может сняться с чемпионата.

«Несколько футболистов владивостокского “Луча” обратились в Общероссийский профсоюз футболистов из-за задержек по выплате заработной платы. В пятницу должна проясниться более четкая картина относительно дальнейшей судьбы клуба, поэтому будем решать, что делать дальше», — сказал Зотов.