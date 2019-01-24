Футболисты «Луча» обратились в профсоюз из-за задержки по зарплате
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Несколько игроков владивостокского «Луча» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ)
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Несколько игроков владивостокского «Луча» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ)
Ранее ТАСС сообщал о задолженности клуба в размере 400 млн рублей за период с 2012 по 2017 год.
В среду президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов выразил опасения, что «Луч» может сняться с чемпионата.
«Несколько футболистов владивостокского “Луча” обратились в Общероссийский профсоюз футболистов
На данный момент «Луч» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата