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12:40 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Луча» обратились в профсоюз из-за задержки по зарплате

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Несколько игроков владивостокского «Луча» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек заработной платы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

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Ранее ТАСС сообщал о задолженности клуба в размере 400 млн рублей за период с 2012 по 2017 год.

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В среду президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов выразил опасения, что «Луч» может сняться с чемпионата.

«Несколько футболистов владивостокского “Луча” обратились в Общероссийский профсоюз футболистов из-за задержек по выплате заработной платы. В пятницу должна проясниться более четкая картина относительно дальнейшей судьбы клуба, поэтому будем решать, что делать дальше», — сказал Зотов.

На данный момент «Луч» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Олимп-ФНЛ, набрав 35 очков в 24 матчах. Первый после зимнего перерыва тур состоится в первых числах марта.

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