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12:08 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболист ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру на правах аренды в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов», сообщается на официальном сайте армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, арендное соглашение 20-летнего полузащитника рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

Хосонов выступает за первую команду ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «красно-синих» восемь официальных матчей, отметившись победным голом в игре за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0).

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