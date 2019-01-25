ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболист ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру на правах аренды в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов», сообщается на официальном сайте армейцев.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболист ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру на правах аренды в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов», сообщается на официальном сайте армейцев.
Как сообщается, арендное соглашение 20-летнего полузащитника рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.
Хосонов выступает за первую команду ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «красно-синих» восемь официальных матчей, отметившись победным голом в игре за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0).