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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб намекнул на переход 20-летнего казахстанского футболиста

Российский «Сочи» намекнул на подписание контракта с казахстанским полузащитником Акмалем Бахтияровым, передает корреспондент Vesti.kz.

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На странице в Instagram «Сочи» предложил фанатам «собрать новичков».

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На картинки присутствуют кубики с буквами и флагами, в том числе и Казахстана, а также можно считать имя и фамилию Бахтиярова.

«Очень торопились объявить вам всех новичков. Буквы рассыпались, перепутались, теперь и не знаем как быть. То ли мы Ари брали, то ли Акинфеева? Помогите вернуть все на свои места. Оставляйте ниже свои комментарии с фамилиями трех игроков, которые могут впервые сыграть за клуб уже сегодня», — говорится в сообщении «Сочи».

О возможном переходе Бахтиярова в «Сочи» стало известно в конце ноября. После осенней части Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб занимает шестое место, но у клуба равное количество очков с «Чертаново», идущим на четвертой строчке. По итогам сезона победитель и серебряный призер ФНЛ выходят в премьер-лигу, а третья и четвертая команда играют стыковые матчи.

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20-летний Бахтияров — воспитанник «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В прошедшем сезоне хавбек забил один гол и отметился двумя ассистами в четырех матчах Кубка Казахстана, где «Кайрат» играл только казахстанским составом и стал победителем. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 14 играх первой лиги за «Кайрат А».

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Кроме того, Бахтияров прошел все юношеские сборные Казахстана, а в марте дебютировал в официальном матче за «молодежку», выйдя на замену в победной игре отбора на Евро-2019 против Люксембурга (3:0).

В конце июня Бахтияров самовольно покинул «Кайрат», несмотря на действующий контракт. В официальном заявлении клуба отмечалось, что клуб принял все меры для возвращения игрока, но был вынужден подать жалобу в Палату по разрешению споров (ПРС).

В итоге Бахтиярова оштрафовали на 500 тысяч тенге и дисквалифицировали на шесть месяцев. Причем наказание распространялось на все турниры под эгидой ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана) — это премьер-лига, а также первая и вторая лиги.

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