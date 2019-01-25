Касаев расторг контракт с «Балтикой», отказавшись от премиальных
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полузащитник Алан Касаев покинул калининградскую «Балтику», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полузащитник Алан Касаев покинул калининградскую «Балтику», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Как сообщается, 32-летний хавбек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, отказавшись от долгов команды по премиальным выплатам. По информации СМИ, Касаев продолжит карьеру в «Сочи».
«Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие
Касаев перешел в «Балтику» летом 2018 года из московского «Локомотива» и с тех пор провел 21 матч в первенстве ФНЛ, забив один мяч, а также отличился голом в ворота железнодорожников в матче 1/16 финала Кубка России (2:3).
На протяжении карьеры Касаев также выступал за петербургский «Зенит», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин» и московское «Динамо».