Касаев расторг контракт с «Балтикой», отказавшись от премиальных

Как сообщается, 32-летний хавбек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, отказавшись от долгов команды по премиальным выплатам. По информации СМИ, Касаев продолжит карьеру в «Сочи».

«Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».

Касаев перешел в «Балтику» летом 2018 года из московского «Локомотива» и с тех пор провел 21 матч в первенстве ФНЛ, забив один мяч, а также отличился голом в ворота железнодорожников в матче 1/16 финала Кубка России (2:3).