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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

Касаев расторг контракт с «Балтикой», отказавшись от премиальных

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полузащитник Алан Касаев покинул калининградскую «Балтику», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Как сообщается, 32-летний хавбек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, отказавшись от долгов команды по премиальным выплатам. По информации СМИ, Касаев продолжит карьеру в «Сочи».

«Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».

Касаев перешел в «Балтику» летом 2018 года из московского «Локомотива» и с тех пор провел 21 матч в первенстве ФНЛ, забив один мяч, а также отличился голом в ворота железнодорожников в матче 1/16 финала Кубка России (2:3).

На протяжении карьеры Касаев также выступал за петербургский «Зенит», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин» и московское «Динамо».

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