Руководство «Луча» планирует доиграть сезон молодежным составом

Ранее РИА Новости опубликовало письмо игроков «Луча», направленное в Российский футбольный союз (РФС) в связи с неопределенной ситуацией, сложившейся в клубе. В конце декабря стало известно, что руководство не выплачивает зарплату игрокам, из-за этого футболисты зимой могут покинуть клуб бесплатно. В середине января источник сообщил, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей, и есть вероятность, что «Луч» объявят банкротом.

«Руководство клуба планирует доиграть сезон молодежью, а футболистам, которые находятся в клубе на данный момент, предложено уходить бесплатно в другие клубы или просто тренироваться», — заявил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на контракте с «Лучом» находятся около 20 человек.

«Понятно, что игроки, мягко говоря, не согласны с такими планами», — добавил он.