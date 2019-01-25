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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Руководство «Луча» планирует доиграть сезон молодежным составом

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Руководство владивостокского «Луча» планирует, что во второй части сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда будет выступать молодежным составом, а действующим игрокам предложено бесплатно переходить в другие клубы или же просто тренироваться, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее РИА Новости опубликовало письмо игроков «Луча», направленное в Российский футбольный союз (РФС) в связи с неопределенной ситуацией, сложившейся в клубе. В конце декабря стало известно, что руководство не выплачивает зарплату игрокам, из-за этого футболисты зимой могут покинуть клуб бесплатно. В середине января источник сообщил, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей, и есть вероятность, что «Луч» объявят банкротом.

«Руководство клуба планирует доиграть сезон молодежью, а футболистам, которые находятся в клубе на данный момент, предложено уходить бесплатно в другие клубы или просто тренироваться», — заявил собеседник агентства, добавив, что на данный момент на контракте с «Лучом» находятся около 20 человек.

«Понятно, что игроки, мягко говоря, не согласны с такими планами», — добавил он.

После 24 туров «Луч» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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