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01:03 (мск), источник: Lenta.Ru

У очередного российского футбольного клуба возникли финансовые трудности

У российского клуба «Сибирь», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), возникли финансовые трудности. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

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Источник: Reuters
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По информации издания, команда испытывает проблемы с выплатами зарплат игрокам. Футболисты новосибирского клуба не получают деньги с августа 2018-го.

«Сибирь» занимает предпоследнее (19-е) место в турнирной таблице ФНЛ после 24 туров, имея в активе 20 очков. 26 января команда завершила учебно-тренировочный сбор в Крымске.

В прошлом сезоне «Тосно» и пермский «Амкар» прекратили существование из-за финансовых проблем. Летом 2018-го стало известно о долгах махачкалинского «Анжи», из-за чего президент клуба Осман Кадиев допустил возможность банкротства клуба. В декабре команда получила от Российской премьер-лиги восемь миллионов рублей.

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