У очередного российского футбольного клуба возникли финансовые трудности

Источник: Reuters

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По информации издания, команда испытывает проблемы с выплатами зарплат игрокам. Футболисты новосибирского клуба не получают деньги с августа 2018-го.

«Сибирь» занимает предпоследнее (19-е) место в турнирной таблице ФНЛ после 24 туров, имея в активе 20 очков. 26 января команда завершила учебно-тренировочный сбор в Крымске.