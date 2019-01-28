«Сочи» объявил о переходе Алана Касаева
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полузащитник Алан Касаев продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи», выступающем в первенстве ФНЛ, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полузащитник Алан Касаев продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи», выступающем в первенстве ФНЛ, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Подробности сделки не разглашаются. По данным портала transfermarkt.com, московский «Локомотив», владеющий правами на 32-летнего Касаева, отдал игрока в аренду «Сочи» сроком до конца июня.
Первую половину текущего сезона Касаев отыграл на правах аренды за калининградскую «Балтику» (22 матча, 2 гола), которая также выступает в ФНЛ. Ранее полузащитник играл за казанский «Рубин», московское «Динамо», краснодарскую «Кубань», владикавказскую «Аланию».
Касаев по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, трижды завоевывал Кубок страны.
После 24 туров «Сочи» занимает шестое место в ФНЛ, имея в активе 38 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.