«Сочи» объявил о переходе Алана Касаева

Источник: РИА "Новости"

Подробности сделки не разглашаются. По данным портала transfermarkt.com, московский «Локомотив», владеющий правами на 32-летнего Касаева, отдал игрока в аренду «Сочи» сроком до конца июня.

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Первую половину текущего сезона Касаев отыграл на правах аренды за калининградскую «Балтику» (22 матча, 2 гола), которая также выступает в ФНЛ. Ранее полузащитник играл за казанский «Рубин», московское «Динамо», краснодарскую «Кубань», владикавказскую «Аланию».

Касаев по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, трижды завоевывал Кубок страны.