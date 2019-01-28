ФК «Томь» полностью погасил долги по зарплатам перед игроками

Источник: РИА "Новости"

По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 млн рублей.

«Клуб получил от “Газпром нефти” денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены — и по зарплате, и по премиальным. Долги перед сотрудниками также выплачиваются — счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены», — сказал собеседник агентства.

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Он также сообщил, что выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи» — из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

«Нужно понимать, что из девяти игроков, покинувших “Томь”, часть ушла на повышение — Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский по приглашению перешли в клубы премьер-лиги. Ряд игроков просто пошли играть в основной состав клубов ФНЛ. Тренерский штаб был к этому готов, есть игроки которых можно выставить на замену. А вот как они будут играть, покажет сезон», — отметил сотрудник пресс-службы.