Три футболиста покинули «Луч» из-за тяжелой финансовой ситуации
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вратарь Денис Вамбольт, защитник Кирилл Суслов и полузащитник Александр Носов покинули владивостокский «Луч»
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вратарь Денис Вамбольт, защитник Кирилл Суслов и полузащитник Александр Носов покинули владивостокский «Луч»
«Обострившиеся финансовые проблемы вынудили руководство “Луча” объявить в клубе режим жесткой экономии. В связи с этим руководство “Луча” предложило своим высокооплачиваемым игрокам задуматься о продолжении карьеры в других командах. Футболисты с пониманием отнеслись к этой вынужденной мере, и уже 28 января трое игроков основного состава досрочно расторгли свои контракты с клубом “по соглашению сторон”», — говорится в сообщении
Вамбольт должен продолжить карьеру в «Тюмени», Суслов отправился на сборы со «СКА-Хабаровском», а Носов, к 23 годам успевший провести за «Луч» более 90 матчей, будет выступать за «Нижний Новгород».
Ранее РИА Новости опубликовало письмо игроков «Луча», направленное в РФС в связи с неопределенной ситуацией, сложившейся в клубе. В конце декабря стало известно, что руководство не выплачивает зарплату игрокам,
Также РИА Новости стало известно, что руководство «Луча» планирует, что во второй части сезона ФНЛ команда будет выступать молодежным составом, а действующим игрокам предложено бесплатно переходить в другие клубы или же просто тренироваться. После 24 туров «Луч» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.