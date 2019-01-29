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14:30 (мск), источник: Р-Спорт

Три футболиста покинули «Луч» из-за тяжелой финансовой ситуации

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вратарь Денис Вамбольт, защитник Кирилл Суслов и полузащитник Александр Носов покинули владивостокский «Луч» из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе, сообщается на официальном сайте дальневосточной команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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«Обострившиеся финансовые проблемы вынудили руководство “Луча” объявить в клубе режим жесткой экономии. В связи с этим руководство “Луча” предложило своим высокооплачиваемым игрокам задуматься о продолжении карьеры в других командах. Футболисты с пониманием отнеслись к этой вынужденной мере, и уже 28 января трое игроков основного состава досрочно расторгли свои контракты с клубом “по соглашению сторон”», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Вамбольт должен продолжить карьеру в «Тюмени», Суслов отправился на сборы со «СКА-Хабаровском», а Носов, к 23 годам успевший провести за «Луч» более 90 матчей, будет выступать за «Нижний Новгород».

Ранее РИА Новости опубликовало письмо игроков «Луча», направленное в РФС в связи с неопределенной ситуацией, сложившейся в клубе. В конце декабря стало известно, что руководство не выплачивает зарплату игрокам, из-за этого футболисты зимой могут покинуть клуб бесплатно. В середине января источник РИА Новости сообщил, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей, и есть вероятность, что «Луч» объявят банкротом.

Также РИА Новости стало известно, что руководство «Луча» планирует, что во второй части сезона ФНЛ команда будет выступать молодежным составом, а действующим игрокам предложено бесплатно переходить в другие клубы или же просто тренироваться. После 24 туров «Луч» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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