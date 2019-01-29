Трое футболистов покинули владивостокский «Луч» из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе

Ранее в пресс-службе «Луча» сообщили ТАСС о задолженности клуба в размере 400 млн рублей за период с 2012 по 2017 год, а также о задержках заработной платы футболистам. Президент ФНЛ Игорь Ефремов сказал ТАСС, что клуб может сняться с чемпионата.

«Обострившиеся финансовые проблемы вынудили руководство «Луча» объявить в клубе режим жесткой экономии, в связи с этим руководство «Луча» предложило своим высокооплачиваемым игрокам задуматься о продолжении карьеры в других командах. Футболисты с пониманием отнеслись к этой вынужденной мере, уже 28 января трое игроков основного состава досрочно расторгли свои контракты с клубом «по соглашению сторон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководство клуба также выражает признательность футболистам за игру в составе команды и желает успешного продолжения футбольной карьеры.