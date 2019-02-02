Чемпиону СССР и обладателю Кубка УЕФА Игорю Шалимову исполняется 50 лет

Источник: РИА "Новости"

Шалимов родился 2 февраля 1969 года, в футбольную секцию пошел в семь лет. В 11-летнем возрасте он оказался в футбольной школе «Спартака», куда привел его старший брат. В 17 лет Шалимов дебютировал в дубле «Спартака», а через год стал игроком основного состава.

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Он действовал на позиции центрального полузащитника, вместе с красно-белыми в 1989 году футболист стал чемпионом СССР.

«Он был олицетворением феерической игры “Спартака”, его умения в комбинационном футболе идеально вписывались в игру, которую ставили Константин Бесков и Олег Романцев. Шалимов уже на юношеском уровне выгодно отличался от сверстников», — отметил Заслуженный тренер России Борис Игнатьев, работавший с Шалимовым в юношеской сборной СССР.

«С Игорем я знаком с 10−11 лет, у нас с ним началась футбольная судьба и футбольная дружба еще когда я играл в школе ЦСКА, а он в школе “Спартака”. Мы на футбольных полях часто пересекались, играли вместе в сборной Москвы, потом в юниорской и молодежной сборной СССР. От всех остальных его отличала детская баловливость, он всегда был шутником, весельчаком, где бы мы ни были, всегда отличался юмором, что потом и мне передалось. Это очень хорошее качество, у него есть самоирония — это хорошее качество», — рассказал многолетний партнер Шалимова по «Спартаку» и сборной России различных возрастов Александр Мостовой.

Победа на молодежном ЧЕ и дебют в сборной

В 1990 году Шалимов в составе сборной СССР стал чемпионом Европы среди молодежных команд. Это поколение футболистов по праву и по сей день считается самым талантливым, почти все игроки той сборной впоследствии были на ведущих ролях в командах сильнейших лиг Европы. Финальная часть чемпионата Европы проходила из двух матчей, начиная с четвертьфинальной стадии.

В ¼ и ½ финала Шалимов забил по голу на выезде в ворота сборных ФРГ и Швеции. Оба гостевых матча завершились вничью 1:1. На стадионе «Локомотив» в Симферополе советская сборная в дополнительное время переиграла команду ФРГ (2:1) и была сильнее шведов (2:0). В финале была обыграна сильная сборная Югославии (4:2, 3:1) во главе с Давором Шукером и Звонимиром Бобаном.

В том же 1990 году 18 мая Шалимов дебютировал в составе сборной СССР в товарищеском матче с командой ФРГ в Гельзенкирхене. Полузащитник «Спартака» открыл счет в матче на 12-й минуте, а встреча завершилась победой советских футболистов со счетом 7:0. Всего в составе сборных СССР, СНГ и России Шалимов провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Шалимов не провел ни одной встрече в чемпионате России.

После окончания последнего чемпионата СССР в 1991 году он перешел в итальянскую «Фоджу» и впоследствии выступал только за зарубежные клубы.

Лучшие годы своей карьеры Шалимов провел в Италии, Серия А на тот момент считалась сильнейшим национальным чемпионатом в мире. Через «Фоджу», где он по итогам первого сезона был признан лучшим легионером чемпионата, Шалимов подписал четырехлетний контракт с миланским «Интером». В «Фодже», а затем и в «Болонье» полузащитник играл вместе с другим заметным российским футболистом — Игорем Колывановым.

Победа в Кубке УЕФА

На тот момент в Италии действовал лимит на легионеров, на поле одновременно не могли находиться более трех иностранцев. Перед сезоном-1992/93 в заявке команды таковых, помимо Шалимова, числилось еще четверо: немцы Маттиас Заммер и Лотар Маттеус, македонец Дарко Панчев и уругваец Рубен Соса. Россиянин прочно застолбил за собой позицию центрального полузащитника, неизменно появляясь в основном составе «Интера». По ходу сезона травмированный Маттеус и не адаптировавшийся к Серии А Заммер вернулись на родину, не пошла игра и у Панчева.

Шалимов забил в своем первом сезоне за «Интер» девять мячей и хорошо действовал в связке с Сосой, который отметился 20 голами в чемпионате. Российский полузащитник нередко ассистировал уругвайцу. В составе «Интера» Шалимову особенно удавались против принципиального соперника «Ювентуса», в первом же своем сезоне он отличился в обоих матчах с туринцами, а его команда одержала две победы (2:1, 3:1).

Перед следующим сезоном команду пополнили голландцы Вим Йонк и Деннис Бергкамп, плотно занявшие места в основном составе. С учетом наличия в «Интере» единственного стабильно забивающего форварда — уругвайца Сосы — лимит на легионеров оказался исчерпан, и Шалимов стал его жертвой. В том сезоне россиянин провел лишь половину матчей команды в Серии А, а миланский клуб занял рекордно низкое для себя, 13-е место, однако при этом выиграв Кубок УЕФА. Шалимов не играл в финальных матчах с австрийским «Казино», но внес существенный вклад в общую победу, забив два мяча, в том числе и в полуфинале с дортмундской «Боруссией».

«Он прославлял наш футбол, делал все возможное, чтобы имидж российского футбола был на уровне. Шалимов выгодно отличался техникой и тактической выучкой. Хорошо умел играть в середине поля, демонстрировал много умений в атакующих действиях, он хорошо мыслил на футбольном поле, обладал хорошей скоростью. Он один из той волны больших футболистов был приглашен в сильнейшие европейские клубы, выступление в итальянском чемпионате за “Интер” надо заслужить», — отметил Игнатьев.

Потеряв место в составе «Интера», Шалимов попробовал свои силы также в Германии и Швейцарии, где выступал за «Дуйсбург» и «Лугано» соответственно. После этого он вернулся в Италию, поиграв еще в «Болонье» и «Наполи».

«Если бы я когда-нибудь составлял символическую сборную из тех футболистов, с кем я играл в своей карьере, Шалимов, безусловно, был бы в этой команде. Он почти десять лет играл в Италии и был там одним из лучших», — подчеркнул Мостовой.

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Неудачи в сборной, «Письмо четырнадцати»

Несмотря на успешные международные карьеры, то поколение футболистов, победивших на молодежном чемпионате Европы 1990 года, не сумело добиться весомых достижений в национальной сборной. Шалимов принимал участие в трех крупных турнирах — чемпионате мира — 1990 в составе сборной СССР, чемпионате Европы — 1992 в составе сборной СНГ и чемпионате Европы — 1996 в составе сборной России. На всех соревнованиях отечественные футболисты не преодолели барьер группового этапа.

Перед чемпионатом мира 1994 года 14 игроков сборной России написали открытое письмо, в котором было заявлено, что работу с национальной командой должен продолжить Анатолий Бышовец, а не Павел Садырин. Также были претензии по поводу материального вознаграждения за выход в финальную стадию турнира и по материально-техническому обеспечению. Изложить требования футболистов в письменной форме предложил Шалимов, который являлся на тот момент капитаном команды. Кроме него список одобрили Андрей Канчельскис, Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Александр Мостовой, Олег Саленко и Василий Кульков.

Позднее представитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что к чемпионату мира команду будет готовить Садырин, а претензии по материальным и техническим вопросам признал обоснованными. «Письмо четырнадцати» вызвало конфликт между игроками, тренерами и руководством сборной. На чемпионат мира не поехали Шалимов, Добровольский, Колыванов, Кирьяков, Кульков, Канчельскис и Иванов.

Сборная России, которая по составу вполне могла претендовать как минимум на медали мирового первенства, не вышла из группы, уступив команде Швеции (1:3) и Бразилии (0:2), по итогам турнира бразильцы стали чемпионами мира, а шведы — обладателями бронзовых медалей.

«Это те самые ошибки, которые люди будут вспоминать, и мы будем вспоминать. Если бы они отбросили все те мотивы, то могли бы добиться грандиозных успехов и оставить о себе большой след в истории футбола», — считает Игнатьев.