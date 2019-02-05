20-летний казахстанский форвард рассказал о переходе в российский клуб

О подписании контракта с Бахтияровым «Сочи» объявил в конце января. За новый клуб он дебютировал в матче с краснодарским «Урожаем» (1:0).

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На зимний перерыв в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Сочи» ушел на шестом месте, имея те же 38 очков, что и идущий четвертым «Чертаново». Первая и вторая команда чемпионата получают прямые путевки в премьер-лиги, а третья и четвертая будут играть стыковые матчи.

«Я посмотрел несколько обзоров, когда узнал о команде. Это был конец первого круга, и я успел что-то посмотреть. В целом, информации тогда было не так много. Когда узнал, что команда борется за выход в премьер-лигу, идет в зоне стыковых матчей, сказал, что “за” переход. Так как эта команда очень сильно мне поможет в футбольном развитии. Надеюсь, что своими забитыми мячами я помогу ей выйти в премьер-лигу. В Сочи однажды был, мне очень здесь понравилось. Сейчас приехал, думал будет потеплее. Ветрено только — единственный минус, а так все прекрасно», — сказал Бахтияров.

Отметим, что накануне Бахтияров впервые в карьере попал в расширенный состав сборной Казахстана, куда его включил новый главный тренер Михал Билек.

Напомним, что Бахтияров в прошлом году выступал за родной «Кайрат», но со скандалом покинул клуб в середине сезона. Затем форвард перебрался в армянский «Арцах», где провел вторую часть игрового года. В ноябре стало известно, что казахстанец продолжит карьеру в «Сочи».