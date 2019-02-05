Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
10:57 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний казахстанский форвард рассказал о переходе в российский клуб

Молодой казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об адаптации в российском «Сочи» и целях на сезон.

Наверх

О подписании контракта с Бахтияровым «Сочи» объявил в конце января. За новый клуб он дебютировал в матче с краснодарским «Урожаем» (1:0).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

На зимний перерыв в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Сочи» ушел на шестом месте, имея те же 38 очков, что и идущий четвертым «Чертаново». Первая и вторая команда чемпионата получают прямые путевки в премьер-лиги, а третья и четвертая будут играть стыковые матчи.

«Я посмотрел несколько обзоров, когда узнал о команде. Это был конец первого круга, и я успел что-то посмотреть. В целом, информации тогда было не так много. Когда узнал, что команда борется за выход в премьер-лигу, идет в зоне стыковых матчей, сказал, что “за” переход. Так как эта команда очень сильно мне поможет в футбольном развитии. Надеюсь, что своими забитыми мячами я помогу ей выйти в премьер-лигу. В Сочи однажды был, мне очень здесь понравилось. Сейчас приехал, думал будет потеплее. Ветрено только — единственный минус, а так все прекрасно», — сказал Бахтияров.

Отметим, что накануне Бахтияров впервые в карьере попал в расширенный состав сборной Казахстана, куда его включил новый главный тренер Михал Билек.

Напомним, что Бахтияров в прошлом году выступал за родной «Кайрат», но со скандалом покинул клуб в середине сезона. Затем форвард перебрался в армянский «Арцах», где провел вторую часть игрового года. В ноябре стало известно, что казахстанец продолжит карьеру в «Сочи».

Добавим, что 7 февраля в 20:00 по времени Астаны Бахтияров ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире, который будет доступен на официальной странице ФК «Сочи» в Instagram.

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стало известно, почему откладывается подготовка Ислама к первому бою после долгого простоя
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
Две голевые передачи Ковальчука помогли победить «Лос-Анджелесу»
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
«Даллас» победил, у Радулова и Гурьянова по результативному пасу
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
Моуринью: Хоккеисты показали хорошую игру, это было отличное шоу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь