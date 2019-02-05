20-летний казахстанский форвард рассказал о переходе в российский клуб
Молодой казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об адаптации в российском «Сочи» и целях на сезон.
Молодой казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об адаптации в российском «Сочи» и целях на сезон.
О подписании контракта с Бахтияровым «Сочи» объявил в конце января. За новый клуб он дебютировал в матче с краснодарским «Урожаем» (1:0).
На зимний перерыв в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Сочи» ушел на шестом месте, имея те же 38 очков, что и идущий четвертым «Чертаново». Первая и вторая команда чемпионата получают прямые путевки в
«Я посмотрел несколько обзоров, когда узнал о команде. Это был конец первого круга, и я успел
Отметим, что накануне Бахтияров впервые в карьере попал в расширенный состав сборной Казахстана, куда его включил новый главный тренер Михал Билек.
Напомним, что Бахтияров в прошлом году выступал за родной «Кайрат», но со скандалом покинул клуб в середине сезона. Затем форвард перебрался в армянский «Арцах», где провел вторую часть игрового года. В ноябре стало известно, что казахстанец продолжит карьеру в «Сочи».
Добавим, что 7 февраля в 20:00 по времени Астаны Бахтияров ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире, который будет доступен на официальной странице ФК «Сочи» в Instagram.