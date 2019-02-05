Власти Новосибирской области окажут финансовую помощь ФК «Сибирь»
НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области до конца февраля предоставит финансовую помощь футбольному клубу «Сибирь». Об этом ТАСС сообщили в
НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области до конца февраля предоставит финансовую помощь футбольному клубу «Сибирь». Об этом ТАСС сообщили в
Ранее Российский футбольный союз запретил «Сибири» регистрировать новых игроков
По словам генерального директора клуба Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется.
«Государственная поддержка обществу с ограниченной ответственностью “Футбольный клуб “Сибирь”” за счет средств областного бюджета Новосибирской области будет предоставлена в конце февраля 2019 года», — рассказали в министерстве, не уточнив объемы финансирования.
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«Сибирь» была основана в 1934 году. В нынешнем сезоне клуб выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 24 туров команда занимает 19-е место в турнирной таблице с 20 очками.