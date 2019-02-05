Власти Новосибирской области окажут финансовую помощь ФК «Сибирь»

«Государственная поддержка обществу с ограниченной ответственностью “Футбольный клуб “Сибирь”” за счет средств областного бюджета Новосибирской области будет предоставлена в конце февраля 2019 года», — рассказали в министерстве, не уточнив объемы финансирования.

В пресс-службе министерства уточнили, что, по информации от клуба, задолженностей перед игроками больше нет.