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14:03 (мск), источник: ТАСС

Власти Новосибирской области окажут финансовую помощь ФК «Сибирь»

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области до конца февраля предоставит финансовую помощь футбольному клубу «Сибирь». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Российский футбольный союз запретил «Сибири» регистрировать новых игроков из-за долгов перед футболистами команды.

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По словам генерального директора клуба Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется.

«Государственная поддержка обществу с ограниченной ответственностью “Футбольный клуб “Сибирь”” за счет средств областного бюджета Новосибирской области будет предоставлена в конце февраля 2019 года», — рассказали в министерстве, не уточнив объемы финансирования.
В пресс-службе министерства уточнили, что, по информации от клуба, задолженностей перед игроками больше нет.

«Сибирь» была основана в 1934 году. В нынешнем сезоне клуб выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 24 туров команда занимает 19-е место в турнирной таблице с 20 очками.

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