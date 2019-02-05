«Балтика» не согласна с решением РФС по искам Ледяхова и Василенко
4 февраля палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить исковые требования
4 февраля палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить исковые требования
С данным решением не согласен Дмитрий Кигинько, генеральный директор юридической фирмы «Двитекс», которая представляла интересы «Балтики» на заседании.
«Изначально при подписании контрактов с Ледяховым и Василенко был полностью определён порядок их расторжения. Причём не в устной форме, а в письменной. В частности, с тренерами в договорах была согласована возможность их расторжения без выплаты