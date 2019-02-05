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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» не согласна с решением РФС по искам Ледяхова и Василенко

4 февраля палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить исковые требования экс-главного тренера «Балтики» Игоря Ледяхова и его помощника Олега Василенко к калининградскому клубу.

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Источник: РИА "Новости"

С данным решением не согласен Дмитрий Кигинько, генеральный директор юридической фирмы «Двитекс», которая представляла интересы «Балтики» на заседании.

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«Изначально при подписании контрактов с Ледяховым и Василенко был полностью определён порядок их расторжения. Причём не в устной форме, а в письменной. В частности, с тренерами в договорах была согласована возможность их расторжения без выплаты каких-либо компенсаций. Мы этот порядок не нарушили, уволили тренеров в полном соответствии с ранее достигнутыми договорённостями и положениями их контрактов. Поэтому мы считаем поведение тренеров, в итоге потребовавших компенсацию, некорректным. С решением палаты в корне не согласны. Говорить о том, что предпримем дальше, пока не будем, так как ещё не получили мотивировочного решения», — сказал Кигинько в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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