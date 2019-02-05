«Балтика» не согласна с решением РФС по искам Ледяхова и Василенко

«Изначально при подписании контрактов с Ледяховым и Василенко был полностью определён порядок их расторжения. Причём не в устной форме, а в письменной. В частности, с тренерами в договорах была согласована возможность их расторжения без выплаты каких-либо компенсаций. Мы этот порядок не нарушили, уволили тренеров в полном соответствии с ранее достигнутыми договорённостями и положениями их контрактов. Поэтому мы считаем поведение тренеров, в итоге потребовавших компенсацию, некорректным. С решением палаты в корне не согласны. Говорить о том, что предпримем дальше, пока не будем, так как ещё не получили мотивировочного решения», — сказал Кигинько в беседе с корреспондентом «Чемпионата».