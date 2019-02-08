«Ротор» обыграл «Мордовию» в матче Кубка ФНЛ на Кипре
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» победил саранскую «Мордовию» в матче группы А Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит в Пафосе (Кипр).
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» победил саранскую «Мордовию» в матче группы А Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит в Пафосе (Кипр).
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ротора», в составе которого голами отметились Владимир Лобкарев (на 33-й минуте) и Роман Янушковский (47), у саранского клуба отличился Руслан Навлетов (10).
В другом матче квартета А «Муром», выступающий в группе «Запад» первенства ПФЛ, сыграл вничью с ереванским «Пюником» — 1:1. В составе армянского клуба мяч забил Алик Аракелян (на 9-й минуте), у «Мурома» голом отметился Виктор Карпухин (80). Футболист «Пюника» Максим Трусевич на 83-й минуте был удален за вторую желтую карточку.
Кубок ФНЛ проходит с 8 по 21 февраля 2019 года.