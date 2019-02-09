«Краснодар-2» победил «Урал» в матче Кубка ФНЛ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.
Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в городе Пафос, завершилась волевой победой краснодарской команды со счетом 2:1. На гол Отмана Эль Кабира у екатеринбургской команды, выступающей в Российской
В следующем матче «Краснодар-2» 12 февраля сыграет с «Тамбовом», а «Урал» в этот же день встретится с подмосковными «Химками».