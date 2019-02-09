«Краснодар-2» победил «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в городе Пафос, завершилась волевой победой краснодарской команды со счетом 2:1. На гол Отмана Эль Кабира у екатеринбургской команды, выступающей в Российской премьер-лиге, «быки» ответили дублем Леона Сабуа (75-я минута с пенальти и в компенсированное время матча).