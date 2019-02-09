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13:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар-2» победил «Урал» в матче Кубка ФНЛ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.

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Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в городе Пафос, завершилась волевой победой краснодарской команды со счетом 2:1. На гол Отмана Эль Кабира у екатеринбургской команды, выступающей в Российской премьер-лиге, «быки» ответили дублем Леона Сабуа (75-я минута с пенальти и в компенсированное время матча).

В следующем матче «Краснодар-2» 12 февраля сыграет с «Тамбовом», а «Урал» в этот же день встретится с подмосковными «Химками».

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