КФ. «Тамбов» переиграл «Химки»

На 16-й минуте Бенито открыл счёт красивым дальним ударом (1:0). На 35-й минуте Хызыр Аппаев поразил ближний угол после сольного прохода (2:0). Последние десять минут подмосковная команда играла вдесятером после удаления Димидко. Тамбовчане подтвердили свой класс и вышли на первое место группы C, а химчане остались с нулём очков.