КФ. «Тамбов» переиграл «Химки»
Второй игровой день на Кубке ФНЛ продолжили «Химки» и «Тамбов». Здесь всё решилось уже в первом тайме.
Второй игровой день на Кубке ФНЛ продолжили «Химки» и «Тамбов». Здесь всё решилось уже в первом тайме.
На 16-й минуте Бенито открыл счёт красивым дальним ударом (1:0). На 35-й минуте Хызыр Аппаев поразил ближний угол после сольного прохода (2:0). Последние десять минут подмосковная команда играла вдесятером после удаления Димидко. Тамбовчане подтвердили свой класс и вышли на первое место группы C, а химчане остались с нулём очков.
ОЛИМП КУБОК ФНЛ 2019.
ГРУППА C, 1-Й ТУР.
«ХИМКИ» — «ТАМБОВ» — 0:2 (0:2).
ГОЛЫ: Бенито, 16, Аппаев, 35.
«ХИМКИ» (ХИМКИ): Хомич, Димидко, Данилкин, Смирнов, Корян, Петрусев (Кухарчук, 46), Нетфуллин (Ланин, 46), Боженов, Рязанцев (Зинков, 66), Барков (Джикия, 85), Алиев.
«ТАМБОВ» (ТАМБОВ): Шелия, Чистяков, Мищенко (Джабраилов, 64), Зуйков, Рыбин (Овсиенко, 45), Бенито (Рагулькин, 59), Альшин, Кашчелан (Килин, 45), Хосонов (Чуперка, 45), Обухов (Секу Думбия, 45), Аппаев (Чернышов, 64).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Димидко, 25; Алиев, 31; Данилкин, 58 — Кашчелан, 39; Секу Думбия, 51; Килин, 70.
УДАЛЕНИЕ: Димидко, 79 (второе предупреждение в матче).
СУДЬЯ: Артур Фёдоров (Петрозаводск).
9 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако»
Автор: Николай Викторов