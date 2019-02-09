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15:58 (мск), источник: Onedivision.ru

КФ. «Тамбов» переиграл «Химки»

Второй игровой день на Кубке ФНЛ продолжили «Химки» и «Тамбов». Здесь всё решилось уже в первом тайме.

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Источник: РИА "Новости"

На 16-й минуте Бенито открыл счёт красивым дальним ударом (1:0). На 35-й минуте Хызыр Аппаев поразил ближний угол после сольного прохода (2:0). Последние десять минут подмосковная команда играла вдесятером после удаления Димидко. Тамбовчане подтвердили свой класс и вышли на первое место группы C, а химчане остались с нулём очков.

ОЛИМП КУБОК ФНЛ 2019.

ГРУППА C, 1-Й ТУР.

«ХИМКИ» — «ТАМБОВ» — 0:2 (0:2).

ГОЛЫ: Бенито, 16, Аппаев, 35.

«ХИМКИ» (ХИМКИ): Хомич, Димидко, Данилкин, Смирнов, Корян, Петрусев (Кухарчук, 46), Нетфуллин (Ланин, 46), Боженов, Рязанцев (Зинков, 66), Барков (Джикия, 85), Алиев.

«ТАМБОВ» (ТАМБОВ): Шелия, Чистяков, Мищенко (Джабраилов, 64), Зуйков, Рыбин (Овсиенко, 45), Бенито (Рагулькин, 59), Альшин, Кашчелан (Килин, 45), Хосонов (Чуперка, 45), Обухов (Секу Думбия, 45), Аппаев (Чернышов, 64).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Димидко, 25; Алиев, 31; Данилкин, 58 — Кашчелан, 39; Секу Думбия, 51; Килин, 70.

УДАЛЕНИЕ: Димидко, 79 (второе предупреждение в матче).

СУДЬЯ: Артур Фёдоров (Петрозаводск).

9 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако»

Автор: Николай Викторов

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