Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца1
Лион0
Футбол. Зарубежный
10.02
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
10.02
Севилья2
Эйбар2
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
10:38 (мск), источник: ТАСС

ФК «Томь» погасил все долги по зарплатам, договорам и налогам на сумму 186 млн рублей

ТАСС, 11 февраля. Футбольный клуб «Томь» рассчитался со всеми задолженностями по зарплатам, договорам и налогам, которые к началу 2019 года составляли 186 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Томской области.

Наверх

Ранее сообщалось, что в январе «Томь» получила от спонсора — «Газпром нефти» — транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи» — из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

«На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК “Томь” более 186 млн руб. в пользу различных взыскателей, в конце января на депозитный счет отдела поступили денежные средства, достаточные для погашения всей суммы долга, — сказали в пресс-службе. — В результате сотрудником отдела перечислено 7 млн руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам».

Также с футбольного клуба взыскан исполнительский сбор — денежное обязательство за неисполнение судебного решения в добровольный срок — в размере 16,5 млн руб. После погашения долгов приставы сняли арест со счетов клуба.

«Томь» после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги. Сезон после зимней паузы возобновится в начале марта.

Томь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Биатлонные боссы опозорились. Они привезли Кубок мира в Канаду
Кучеров зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину НХЛ
Россия показала лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу
Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся
«Львы» съели Месси, Тер Штеген спас для «Барсы» ничью
Роналду забил гол и отдал результативный пас в матче серии А
СМИ: Сульшер останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь