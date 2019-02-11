ФК «Томь» погасил все долги по зарплатам, договорам и налогам на сумму 186 млн рублей

Ранее сообщалось, что в январе «Томь» получила от спонсора — «Газпром нефти» — транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков «Томи» — из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

«На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК “Томь” более 186 млн руб. в пользу различных взыскателей, в конце января на депозитный счет отдела поступили денежные средства, достаточные для погашения всей суммы долга, — сказали в пресс-службе. — В результате сотрудником отдела перечислено 7 млн руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам».

Также с футбольного клуба взыскан исполнительский сбор — денежное обязательство за неисполнение судебного решения в добровольный срок — в размере 16,5 млн руб. После погашения долгов приставы сняли арест со счетов клуба.