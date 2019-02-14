20-летний казахстанец сыграл за российский клуб в победном матче с двукратным чемпионом Азии

Игра в Турции завершилась со счетом 2:1. Оба гола клуб Бахтиярова забил в первом тайме, а сам казахстанец вышел на замену на 75-й минуте сразу после мяча соперников.

Отметим, что «Сувон» трижды становился сильнейшим клубом Кореи, а в 2001 и 2002 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, но в прошлом сезоне своего чемпионата финишировал лишь шестым.

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Для «Сочи» матч против «Сувона» стал последним на турецких сборах. Ранее Бахтияров заработал пенальти в победной игре с боснийским «Железничаром» (1:0), поучаствовал в голе в ворота «Енисея» (3:3), сыграл против армянского «Арарата» (1:1), а дебютировал за новый клуб во встрече с «Урожаем» (1:0).

Заключительный сбор «Сочи» проведет в родном городе, а первый официальный матч сыграет 3 марта в гостях против «Нижнего Новгорода».

Напомним, о подписании контракта с 20-летним Бахтияровым «Сочи» объявил в конце января. Его клуб занимает шестое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и борется за стыковые матчи с участником премьер-лиги.

В прошлом году Бахтияров выступал за родной «Кайрат», но со скандалом покинул клуб в середине сезона. Затем форвард перебрался в армянский «Арцах», где провел вторую часть игрового года. В ноябре стало известно, что казахстанец продолжит карьеру в «Сочи».